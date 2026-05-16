Ulewy, burze. Mocno pada, będzie grzmieć. IMGW ostrzega

Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej ostrzega przed groźną aurą w sobotę. W jednych rejonach mocno pada, a w innych spodziewane są burze. Sprawdź, gdzie uważać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu pojawiły się w województwach:

  • śląskim, w powiatach: pszczyńskim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim.

W tych miejscach spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Suma opadów prognozowana dla okresu od godziny 6 w sobotę do godz. 6 w niedzielę wynosi od 30 do 60 litrów na metr kwadratowy, a dla okresu od godz. 6 w niedzielę do godz. 18 tego samego dnia - od 15 do 30 l/mkw. Łącznie może spaść od 40 do 90 l/mkw. IMGW ostrzega, że ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem.

Alarmy obowiązują od godz. 6 w sobotę. Są ważne do godz. 14 w niedzielę, z wyjątkiem terenów górskich, gdzie pozostaną w mocy do godz. 18 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Eksperci ostrzegają przed burzami w województwach:

  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, strzyżowskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim, rzeszowskim, Rzeszów, przemyskim, Przemyśl, jarosławskim, przeworskim, łańcuckim, leżajskim, lubaczowskim;
  • lubelskim, w powiatach: biłgorajskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, chełmskim, Chełm, włodawskim.

Tutaj synoptycy prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.

Ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 14 w sobotę i przestaną obowiązywać o godz. 21 tego samego dnia.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
