Tylko dwa stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Z północy idzie do nas zimno

Pogoda na weekend lokalnie zapowiada się deszczowo. Nowy tydzień, za sprawą potężnego wyżu znad Rosji i Skandynawii, skieruje do Polski chłód z północy. W najcieplejszym momencie dnia będą tylko dwa stopnie.

Polska w ciągu najbliższej doby pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia rozciągającego się od Azorów po Rosję. W ten obszar wyżowy wciśnie się słabo aktywny chłodny front atmosferyczny, niosąc nad Polskę więcej chmur. Ciepłe powietrze będzie powoli od północy wypierane przez masy polarne, chłodniejsze.

Piątek rano będzie mglisty. Później zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże, w centrum niewykluczony jest słaby deszcz. Tylko na północnym wschodzie kraju spodziewane są rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr południowy i zachodni, słaby i umiarkowany.

Jak prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w sobotę jednak skieruje się w stronę Polski niewielki deszczowy niż, niosący więcej chmur i słabe opady deszczu. Od poniedziałku kraj znajdzie się w zasięgu potężnego zimnego wyżu znad Skandynawii i Rosji, który ściągnie z północy chłód.

Prognozowana temperatura w dniach 12-16.11 Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i północy okresami wystąpią opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr okaże się okresami silniejszy, a w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę.

Niedziela zapowiada się pochmurnie. Na północnym wschodzie kraju spodziewane są słabe opady deszczu do 3 l/mkw. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z północnego wschodu, będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w dniach 12-16.11 Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Nowy tydzień rozpoczniemy pochmurną aurą z rozpogodzeniami. Zimno. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na termometrach od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wtorek przyniesie poprawę pogody - w całym kraju będzie słonecznie. Nadal chłodno. Temperatura wyniesie maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl