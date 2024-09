Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW. Tu załamanie pogody zacznie się najwcześniej

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenia będą obowiązywać tam od godziny 6 w czwartek do godziny 6 w sobotę. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Szacowana suma opadów dla okresu od godz. 6 w czwartek do 7 w piątek wyniesie do 40 l/mkw., od godz. 7 w a piątek do godz. 7 w sobotę wyniesie do 40 l/mkw.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenia będą tam w mocy od godziny 3 w czwartek do godziny 7 w poniedziałek. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Szacowana suma opadów dla okresu od godz. 3 w czwartek do 7 w piątek wyniesie od 40 do 70 l/mkw., od godz. 7 w piątek do godz. 7 w sobotę wyniesie od 80 do 120 l/mkw., od godz. 7 w sobotę do godz. 7 w niedzielę wyniesie od 70 do 110 l/mkw., lokalnie do 150 l/mkw/, od godz. 7 w niedzielę do godz. 7 w poniedziałek suma opadów wyniesie od 20 do 40 l/mkw.