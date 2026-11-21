Teraz silny wiatr, później lód. Gdzie pogoda będzie groźna? Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW
W sobotę synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed silnym wiatrem. Jednocześnie prognozują, że w niedzielę, poniedziałek i wtorek drogi mogą być mocno oblodzone.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia - silny wiatr
W strefie wybrzeża występuje i nadal będzie występował dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h. Wieje z północnego zachodu i zachodu. Żółty alarm wydano dla powiatu puckiego w województwie pomorskim. Obowiązuje on od godziny 9.35 w sobotę do godz. 15 tego samego dnia.
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Prognoza zagrożeń na niedzielę - oblodzenie
W niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem mogą zostać wydane dla województw podkarpackiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, powiatów dąbrowskiego, olkuskiego i miechowskiego w województwie małopolskim oraz w północnej części województwa śląskiego.
Prognoza zagrożeń na poniedziałek - oblodzenie
W poniedziałek żółte alarmy przed oblodzeniem obejmą centrum i wschód kraju. Mogą one zostać wydane w województwach łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim.
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Prognoza zagrożeń na wtorek - oblodzenie
We wtorek synoptycy IMGW również planują wydać ostrzeżenia przed oblodzeniem dróg. Mają one obowiązywać w województwach łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim i podkarpackim.
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Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Jak informuje IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.