Prognoza Teraz silny wiatr, później lód. Gdzie pogoda będzie groźna? Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW Oprac. Matylda Dziechcińska |

Prognoza pogody na sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W sobotę synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed silnym wiatrem. Jednocześnie prognozują, że w niedzielę, poniedziałek i wtorek drogi mogą być mocno oblodzone.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - silny wiatr

W strefie wybrzeża występuje i nadal będzie występował dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h. Wieje z północnego zachodu i zachodu. Żółty alarm wydano dla powiatu puckiego w województwie pomorskim. Obowiązuje on od godziny 9.35 w sobotę do godz. 15 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

>>> CZYTAJ TEŻ: W tej prognozie nie brakuje śniegu. Pełną parą wkraczamy w przedzimie

Prognoza zagrożeń na niedzielę - oblodzenie

W niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem mogą zostać wydane dla województw podkarpackiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, powiatów dąbrowskiego, olkuskiego i miechowskiego w województwie małopolskim oraz w północnej części województwa śląskiego.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych na niedzielę

Prognoza zagrożeń na poniedziałek - oblodzenie

W poniedziałek żółte alarmy przed oblodzeniem obejmą centrum i wschód kraju. Mogą one zostać wydane w województwach łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych na poniedziałek Źródło zdjęcia: IMGW

>>> CZYTAJ TEŻ: Arktyczne powietrze nad Polską. Deszcz zamienia się w mokry śnieg

Prognoza zagrożeń na wtorek - oblodzenie

We wtorek synoptycy IMGW również planują wydać ostrzeżenia przed oblodzeniem dróg. Mają one obowiązywać w województwach łódzkim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim i podkarpackim.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych na wtorek Źródło zdjęcia: IMGW

>>> CZYTAJ TEŻ: "Nie przyjechaliśmy tu, by błagać". COP31 może się przeciągnąć

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Jak informuje IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.