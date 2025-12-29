Sztormowy wiatr spiętrzy wodę. Tu mogą wystąpić podtopienia

IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody na północy Polski spowodowanymi sztormowym wiatrem. W kilku regionach stany mogą przekroczyć poziomy alarmowe, co może grozić podtopieniami.
Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenia drugiego stopnia (przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) obowiązują w województwach:
- pomorskim, w rejonie Wybrzeża, Martwej Wisły, zlewni Zalewu Wiślanego i Żuław;
- zachodniopomorskim, na obszarze Zalewu Szczecińskiego, Cieśniny Świny oraz ujściowego odcinka Odry;
- warmińsko-mazurskim, w zlewni Elbląga;
W tych rejonach poziom wody może osiągnąć strefę wody wysokiej, przekroczyć stany ostrzegawcze, a lokalnie nawet alarmowe.
Szczegóły ostrzeżeń drugiego stopnia
Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia obowiązują:
- dla Wybrzeża do wtorku do godz. 22;
- dla Zalewu Wiślanego i Elbląga do wtorku do godz. 14;
- dla Zalewu Szczecińskiego do środy do godz. 10.
Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową stanów wody, z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych".
Z czego wynika i z czym wiąże się zagrożenie?
Sztormowy wiatr z sektora północnego napędza fale i spiętrza wodę w zatokach oraz ujściach rzek. Mieszkańcy i służby ratunkowe powinni przygotować się do ewakuacji, zabezpieczyć mienie i monitorować komunikaty IMGW. W przeszłości podobne zjawiska powodowały zalania dróg, portów i terenów niskich.
Autorka/Autor: jzb
Źródło: PAP, IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Mariusz Jasłowski/Kontakt24