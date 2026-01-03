Logo TVN24
Sztorm na Bałtyku. IMGW ostrzega

Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Na Bałtyku szaleje sztorm. Przed żywiołem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z prognozy wynika, że porywy wiatru mogą sięgać 8 stopni w skali Beauforta.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed sztormem na Bałtyku. Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wydało alarmy drugiego stopnia dla wschodniej części strefy brzegowej. Prognozowany jest tam wiatr w porywach osiągający 8 stopni w skali Beauforta, czyli prędkość około 62-74 kilometrów na godzinę.

Sztorm na Bałtyku

Marcin Szeląg z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformował, że ostrzeżenie o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej Bałtyku obowiązywać będzie do godziny 21 w sobotę.

Synoptycy prognozują, że w tym czasie będzie występował wiatr południowo-zachodni o sile 6 do 7, a w porywach - 8 w skali Beauforta. Ostrzeżenie może zostać przedłużone. Na Wybrzeżu od rana pada śnieg i wieje wiatr powodując zamiecie i zawieje śnieżne. W części województwa do godziny 18 obowiązują alarmy pierwszego oraz drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu oraz silnym wiatrem.

Źródło: IMGW
Śnieg, Koszalin
Czerwone ostrzeżenia IMGW. Tam pogoda będzie szczególnie niebezpieczna
Modlin Twierdza
Weekendowy atak zimy na waszych zdjęciach
Polska
Intensywne opady śniegu w Koszalinie
"Muszę dzisiaj odśnieżyć, bo kolęda idzie"
Polska

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

