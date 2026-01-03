Sztorm na Bałtyku. IMGW ostrzega

Pogoda na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed sztormem na Bałtyku. Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni wydało alarmy drugiego stopnia dla wschodniej części strefy brzegowej. Prognozowany jest tam wiatr w porywach osiągający 8 stopni w skali Beauforta, czyli prędkość około 62-74 kilometrów na godzinę.

Sztorm na Bałtyku

Marcin Szeląg z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformował, że ostrzeżenie o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej Bałtyku obowiązywać będzie do godziny 21 w sobotę.

Synoptycy prognozują, że w tym czasie będzie występował wiatr południowo-zachodni o sile 6 do 7, a w porywach - 8 w skali Beauforta. Ostrzeżenie może zostać przedłużone. Na Wybrzeżu od rana pada śnieg i wieje wiatr powodując zamiecie i zawieje śnieżne. W części województwa do godziny 18 obowiązują alarmy pierwszego oraz drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu oraz silnym wiatrem.

