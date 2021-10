Sztorm na Bałtyku. Porywisty wiatr. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed sztormem. Jak podają synoptycy, w środę w rejonie Bałtyku Południowego i Południowo-Wschodniego wiatr wiejący z południowego zachodu osiągnie od 7 do 8, w porywach do 9 w skali Beauforta. Miejscami wystąpi przelotny deszcz. Później możliwa jest burza.

Sztorm na Bałtyku. IMGW ostrzega

W czwartek sztorm przybierze na sile. Jak ostrzega IMGW Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, w rejonie Bałtyku Południowo-Wschodniego i Południowego wiatr, południowo-zachodni do zachodniego, osiągnie od 7 do 8, a w porywach do 9 w skali Beauforta. Będzie jednak wzrastał do 8-9, a w porywach do 10-11 w skali Beauforta.