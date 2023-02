Sztorm na Bałtyku. Wiatr może osiągać 10 w skali Beauforta

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed sztormem na Bałtyku we wschodniej części strefy brzegowej. Wydane zostało ostrzeżenie trzeciego stopnia. Wiatr ma wiać do 9 w skali Beauforta, prognozowane są pojedyncze porywy do 10 w skali Beauforta.

IMGW ostrzega przed sztormem

IMGW wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia przed sztormem na Bałtyku we wschodniej części strefy brzegowej, czyli dla obszaru od Latarni Rozewie do wschodniej granicy państwa. Synoptycy prognozują, że będzie wiał wiatr południowo-zachodni do zachodniego z prędkością od 40 do 75 kilometrów na godzinę, czyli od 6 do 8 w skali Beauforta. W porywach może osiągnąć prędkość od 76 do 87 km/h, czyli 9 w skali Beauforta. Miejscami prognozowane są pojedyncze porywy do 10 w skali Beauforta. Ostrzeżenie będzie obowiązywać w poniedziałek do godziny 20.