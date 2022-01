IMGW ostrzega przed sztormem. "Gwałtowne wahania i wzrosty poziomów wody na całym Wybrzeżu"

Jak czytamy w komunikacie, "w związku z prognozowanym silnym, sztormowym wiatrem z kierunku północno-zachodniego na całym Wybrzeżu przewidywane są gwałtowne wahania i wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych i powyżej". Dodano, że na Wybrzeżu Wschodnim miejscami mogą zostać przekroczone stany alarmowe. Alerty wzdłuż Wybrzeża będą ważne od godziny 23 w niedzielę do godz. 8 we wtorek.