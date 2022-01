Alerty hydrologiczne IMGW. Na Bałtyku rozszalał się sztorm

IMGW wydał alerty hydrologiczne drugiego stopnia. Przewidywane są gwałtowne wahania i wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych i powyżej. Na Bałtyku pojawił się sztorm. Sprawdź, gdzie obowiązują alarmy.

Zgodnie z komunikatem IMGW z godziny 6.30 w poniedziałek, na Bałtyku szaleje sztorm do 10-11 stopni w skali Beauforta. Na Wybrzeżu oraz w strefie przybrzeżnej obserwowane są burze.

Alerty hydrologiczne IMGW drugiego stopnia

Jak czytamy w komunikacie, "w związku z prognozowanym silnym, sztormowym wiatrem z kierunku północno-zachodniego na całym Wybrzeżu przewidywane są gwałtowne wahania i wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych i powyżej". Dodano, że na Wybrzeżu Wschodnim miejscami mogą zostać przekroczone stany alarmowe. Alerty wzdłuż Wybrzeża będą ważne do godz. 8 we wtorek.