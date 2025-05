Szansa na przełom. "To już będzie gorąca pogoda"

Początek czerwca może przynieść wyczekiwany przełom w pogodzie. Według obecnych prognoz w niedzielę na termometrach możemy zobaczyć nawet 27-28 stopni Celsjusza. Jednak zanim to nastąpi, w czwartek i piątek czeka nas lekkie ochłodzenie. O szczegółach opowiadał na antenie TVN24 synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

- Ten układ frontów atmosferycznych będzie sobie wędrować nad Polską. Istotne jest to, że przed tym frontem (...) napływa do nas cieplejsze powietrze i dlatego dziś na wschodzie Polski termometry pokażą nawet 23 stopnie Celsjusza - mówił w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

Ekspert dodał, że wędrówka niżów nad naszym krajem przyniesie pogorszenie pogody w najbliższych dniach, ale już od weekendu aura ma znacząco się zmienić. Wraz z rozpoczęciem się meteorologicznego lata (w niedzielę 1 czerwca) jest szansa na to, że w końcu zawita do nas niezwykle ciepła i słoneczna pogoda.

Najpierw lekkie ochłodzenie i deszcz

Zanim jednak pobiegniemy kupić okulary przeciwsłoneczne i kremy do opalania, w najbliższych dniach zdecydowanie bardziej przydatny będzie parasol. Do piątku niżowy układ, który dziś znajduje się nad zachodnią Polską, stopniowo będzie przykrywać cały kraj.

Ocieplenie w weekend

Tomasz Wasilewski zaznaczył, że wspomniany układ będzie się rozrastać, a już od weekendu przejmie stery w pogodzie w naszym kraju. Za jego sprawą do Polski zacznie docierać ciepłe powietrze z południowego zachodu.

- To będzie to ciepło, które przyjdzie na koniec tygodnia (...) Ocieplenie będzie duże, obecnie prognozy przewidują 27-28 stopni Celsjusza w południowej Polsce, więc to już będzie gorąca pogoda - podkreślił.