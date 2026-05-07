Znany scenariusz w nieznanej skali. Kluczowy magazyn wody "jest prawie pusty"

Arleta Unton-Pyziołek
Wyschnięte tereny podmokłe w lesie niedaleko Pomiechówka (woj. mazowieckie), maj 2026
Źródło: Anna Paszkowska
Nasza cywilizacja przegląda się w pokrytym pyłem lustrze. W Polsce mamy właśnie do czynienia z jednym z najsuchszych okresów w historii pomiarów. Brak deszczu i wietrzna pogoda wysuszyły ziemię, doprowadzając na dużym obszarze kraju do suszy glebowej i uderzając w zasoby wody w rzekach. Artykuł dostępny w subskrypcji

Pylące gleby i rudziejąca ściółka w lasach to scenariusz, który wiosną powtarza się dość często, ale w tym roku przyjął niespotykane wymiary - w Polsce jest teraz tak sucho, jak pod koniec upalnego lata. Przyczyna leży w zmianie charakteru cyrkulacji planetarnej związanej z ocieplaniem się Ziemi. To stagnacja fal planetarnych Rossby'ego skutecznie utrwaliła w Europie Środkowej wzorzec chłodnej i suchej pogody na dłuższy czas.

W marcu i kwietniu położenie polarnego prądu strumieniowego, czyli rzeki atmosferycznej przemieszczającej się na wysokości 9-12 kilometrów nad ziemią, poważnie odchyliło się od normy. Normalnie ten silny strumień powietrza obiera w miarę stabilny kurs z zachodu na wschód, a nawadniający Europę mechanizm działa sprawnie. Prąd strumieniowy zatrzymuje zimne masy arktyczne w wysokich szerokościach geograficznych, przez co w szerokościach umiarkowanych dominuje cyrkulacja strefowa zachodnia z wtrąceniami mas z północy i południa. Jednak od stycznia tego roku cyrkulacja powietrza często odbywała się wzdłuż południków, z dominacją spływu północnego.

Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
