Znany scenariusz w nieznanej skali. Kluczowy magazyn wody "jest prawie pusty"

Pylące gleby i rudziejąca ściółka w lasach to scenariusz, który wiosną powtarza się dość często, ale w tym roku przyjął niespotykane wymiary - w Polsce jest teraz tak sucho, jak pod koniec upalnego lata. Przyczyna leży w zmianie charakteru cyrkulacji planetarnej związanej z ocieplaniem się Ziemi. To stagnacja fal planetarnych Rossby'ego skutecznie utrwaliła w Europie Środkowej wzorzec chłodnej i suchej pogody na dłuższy czas.

W marcu i kwietniu położenie polarnego prądu strumieniowego, czyli rzeki atmosferycznej przemieszczającej się na wysokości 9-12 kilometrów nad ziemią, poważnie odchyliło się od normy. Normalnie ten silny strumień powietrza obiera w miarę stabilny kurs z zachodu na wschód, a nawadniający Europę mechanizm działa sprawnie. Prąd strumieniowy zatrzymuje zimne masy arktyczne w wysokich szerokościach geograficznych, przez co w szerokościach umiarkowanych dominuje cyrkulacja strefowa zachodnia z wtrąceniami mas z północy i południa. Jednak od stycznia tego roku cyrkulacja powietrza często odbywała się wzdłuż południków, z dominacją spływu północnego.