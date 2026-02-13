Logo TVN24
Opady wędrują nad Polską. Może dosypać nawet 20 centymetrów śniegu

Opady w piątek
Opady śniegu w Polsce w ciągu kolejnych 24 godzin
Źródło: ventusky.com
Śnieżyce w Polsce. W piątek nad naszym krajem wędruje strefa opadów atmosferycznych - miejscami pada ciężki, mokry śnieg. Taka sytuacja może utrzymywać się do późnych godzin nocnych.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, na północy kraju, w bezpośredniej strefie oddziaływania niżu Nils i frontów atmosferycznych, w piątek występują niebezpieczne zjawiska. W ciągu ostatnich 12 godzin na Kaszubach spadło ponad 20 litrów opadów na metr kwadratowy - początkowo był to deszcz, koło godziny 7-8 przechodzący w śnieg. Na Kaszubach mogło miejscami dosypać go nawet 10 centymetrów, a opady nie ustają.

Uwagę na trudne warunki zwraca także IMGW. W części Pomorza Gdańskiego ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązywać mają do godziny 18 w piątek.

Alarmy IMGW dla 13 województw
Alarmy IMGW dla 13 województw

Śnieg w Polsce. Jak będą wędrować opady?

Od północnego zachodu na nasz kraj napiera chłodne powietrze polarne znad Bałtyku, a zatem bardzo wilgotne. Spowodowało ono uformowanie się grubych chmur opadonośnych. Do południa szczególnie mocno sypało na środkowym i wschodnim Pomorzu. Wczesnym popołudniem obfite opady śniegu utrzymują się na Kaszubach, a nieco słabsze na Żuławach, Kujawach oraz w zachodniej części Warmii, podczas gdy wschód Warmii oraz Mazury pozostają jeszcze w deszczu. Natężenie opadów wynosi średnio do 1-2 centymetrów na godzinę, a padający śnieg jest mokry, ciężki i osiadający.

Po południu, do godziny 16-17, deszcz przejdzie w śnieg. Strefa umiarkowanych opadów, o natężeniu do 2-3 cm/h, przesuwać się ma nad Warmią i Mazurami oraz północnym Mazowszem, zbliżając się do Suwalszczyzny. Wieczorem, między godziną 17-20, opady odsuną się znad Warmii, ale dość obfity śnieg (do 2-3 cm/h) może nadal prószyć nad Mazurami i Podlasiem. Później strefa opadów zacznie odsuwać się w stronę Litwy oraz Białorusi.

- W sumie na wschodnim Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach do godzin wieczornych spaść może od 5 do 20 cm śniegu - podsumowała synoptyk.

Pamiętajmy również, że w nocy w większości kraju temperatura spadać ma poniżej zera. Opady, które dziś spadły, będą zamarzać, a na drogach utworzyć się może lodowica.

Mapa i radar opadów

Paraliż komunikacji. Pasażerowie musieli pchać autobus. Nagranie
Paraliż komunikacji. Pasażerowie musieli pchać autobus. Nagranie

TVN24

Opracowała: Agnieszka Stradecka

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

pogodaPolskaprognoza pogodyZimaŚnieg
