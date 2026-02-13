Opady wędrują nad Polską. Może dosypać nawet 20 centymetrów śniegu

Opady śniegu w Polsce w ciągu kolejnych 24 godzin Źródło: ventusky.com

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, na północy kraju, w bezpośredniej strefie oddziaływania niżu Nils i frontów atmosferycznych, w piątek występują niebezpieczne zjawiska. W ciągu ostatnich 12 godzin na Kaszubach spadło ponad 20 litrów opadów na metr kwadratowy - początkowo był to deszcz, koło godziny 7-8 przechodzący w śnieg. Na Kaszubach mogło miejscami dosypać go nawet 10 centymetrów, a opady nie ustają.

Uwagę na trudne warunki zwraca także IMGW. W części Pomorza Gdańskiego ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązywać mają do godziny 18 w piątek.

Śnieg w Polsce. Jak będą wędrować opady?

Od północnego zachodu na nasz kraj napiera chłodne powietrze polarne znad Bałtyku, a zatem bardzo wilgotne. Spowodowało ono uformowanie się grubych chmur opadonośnych. Do południa szczególnie mocno sypało na środkowym i wschodnim Pomorzu. Wczesnym popołudniem obfite opady śniegu utrzymują się na Kaszubach, a nieco słabsze na Żuławach, Kujawach oraz w zachodniej części Warmii, podczas gdy wschód Warmii oraz Mazury pozostają jeszcze w deszczu. Natężenie opadów wynosi średnio do 1-2 centymetrów na godzinę, a padający śnieg jest mokry, ciężki i osiadający.

Po południu, do godziny 16-17, deszcz przejdzie w śnieg. Strefa umiarkowanych opadów, o natężeniu do 2-3 cm/h, przesuwać się ma nad Warmią i Mazurami oraz północnym Mazowszem, zbliżając się do Suwalszczyzny. Wieczorem, między godziną 17-20, opady odsuną się znad Warmii, ale dość obfity śnieg (do 2-3 cm/h) może nadal prószyć nad Mazurami i Podlasiem. Później strefa opadów zacznie odsuwać się w stronę Litwy oraz Białorusi.

- W sumie na wschodnim Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach do godzin wieczornych spaść może od 5 do 20 cm śniegu - podsumowała synoptyk.

Pamiętajmy również, że w nocy w większości kraju temperatura spadać ma poniżej zera. Opady, które dziś spadły, będą zamarzać, a na drogach utworzyć się może lodowica.

Mapa i radar opadów

