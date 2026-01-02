Logo TVN24
Prognoza

Śnieżyce i silny mróz. Kolejne ataki zimy przed nami

Potężna śnieżyca w Zamościu woj Lubelskie
Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek o śnieżnych frontach w przyszłym tygodniu
Źródło: TVN24
Zima nie odpuszcza. Śnieg ma padać do końca tygodnia, choć nie będzie go już tyle, co pod koniec roku. Kolejny atak zimy nastąpi natomiast w przyszłym tygodniu. Przyniesie nie tylko pokaźne opady śniegu, lecz także silny mróz.

Pod koniec ubiegłego roku Polskę nawiedziły opady śniegu. Największe były w północno-wschodniej Polsce, gdzie miejscami spadło kilkadziesiąt centymetrów białego puchu, co doprowadziło do poważnych utrudnień.

Będzie padać do końca tygodnia

Na początku stycznia śnieg nie odpuszcza. Na antenie TVN24 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek powiedziała, że zima zostanie z nami co najmniej do połowy stycznia.

- Cieszą się z tego śniegu meteorolodzy, cieszą się przyrodnicy, dlatego że od wielu lat śniegu mamy zimą za mało. Wygląda na to, że w tym roku aura będzie usiłowała nadrobić zaległości, a to za sprawą wielkich wirów niżowych, które mają kształtować pogodę w Polsce co najmniej do połowy stycznia - powiedziała.

Synoptyk wyjaśniła, że w piątek Polska pozostaje pod wpływem wiru niżowego Anna, a nad Polską znajdują się dwa fronty.

- Taki już słabnący front z opadami śniegu w tej chwili przemieszcza się nad Lubelszczyzną, nad Podkarpaciem i Małopolską. Drugi, konkretniejszy, rozciąga się w tej chwili nad Warmią, Mazurami, Wielkopolską i Ziemią Łódką. Są to fronty, które następują po sobie.

Synoptyk przyznała, że o ile opady w głębi kraju i na południowym wschodzie nie powinny stanowić zagrożenia, to na północy warunki mogą być trudne.

- Prognozujemy, że do poniedziałkowego poranka na Pomorzu - Zachodnim, Środkowym, Wschodnim - oraz na Warmii i Mazurach może dopadać jeszcze, łącznie z tymi dzisiejszymi opadami, które przeszły jeszcze nad Kaszubami, do 10-20 centymetrów.

Synoptyk zaznaczyła, że te opady będą rozłożone na trzy dni - piątek, sobotę i niedzielę - ale przyrosty będą znaczne, przez co utrzyma się trudna sytuacja na środkowym Pomorzu, Kaszubach, Warmii i Mazurach. Sytuacja będzie lepsza na południu, gdzie opady mają być symboliczne.

Prognozowane opady śniegu do poniedziałkowego poranka
Prognozowane opady śniegu do poniedziałkowego poranka
Źródło: meteologix.com

Do -17 stopni Celsjusza

Choć w piątek pogoda w wielu miejscach kraju się poprawiła, a temperatura wzrosła, w następnym tygodniu spodziewany jets silny mróz.

- Rozwija się w tej chwili potężna zatoka chłodu, powietrze arktyczne już sunie z regionów podbiegunowych w naszym kierunku. Przy rozpogodzeniach, które nastąpią od poniedziałku, będzie ono przenosić coraz większy mróz w Polsce - opisywała synoptyk.

Unton-Pyziołek powiedziała, że o ile w poniedziałek temperatury na północy będą spadać do -6/-8 stopni Celsjusza, to już za tydzień, w czwartek i w piątek, na północy i północnym wschodzie może być nawet -17 st. C.

Klatka kluczowa-133662
Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek o silnych mrozach w przyszłym tygodniu
Źródło: TVN24

Kolejne fale śnieżyc. Jedna ma być szczególnie silna

Chłód napływający z północy napędzi dwa potężne wiry niżowe. Jeden, śródziemnomorski, może przynieść śnieżyce między 6 a 8 stycznia. Na razie nie wiadomo, ile dokładnie potrwają, ale opady mają być znaczne. Na południu może spaść do 20-30 centymetrów śniegu, a w górach - nawet więcej. Unton-Pyziołek zapowiedziała jednak jeszcze potężniejsze śnieżyce w kolejny weekend, 9-11 stycznia.

- Możliwe, że opady śniegu, które wystąpią za 10 dni, będą rzędu 10, 20, 30 centymetrów, i to w centrum kraju. Zima stanęła w tym roku na wysokości zadania i przede wszystkim nadrobi deficyt wody, na który cały czas co roku narzekamy - podsumowała synoptyk.

Klatka kluczowa-133545
Synoptyk tvnmeteo.pl o zimowej pogodzie w kolejnych dniach
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: kp

Źródło: TVN24

