Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie

Opady śniegu rozpoczęły się miejscami w nocy z poniedziałku na wtorek. We wtorek rano miały one zmienne natężenie, lokalnie intensywne na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz północnym Mazowszu. W Olsztynie w ciągu doby przybyło 17 centymetrów śniegu. W niektórych miastach, na przykład w Elblągu i Łebie, wiatr osiągał w porywach prędkość 75 kilometrów na godzinę, był zatem wystarczająco silny, by powodować zawieje i zamiecie śnieżne, podczas których widzialność spada zazwyczaj poniżej 100 metrów oraz powstają zaspy.

Zmiana grubości pokrywy śnieżnej do wtorkowego poranka Źródło: IMGW CMM

W TVN24 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek opowiadał, że Polska znalazła się pod wpływem tylnej części dość głębokiego niżu znad zachodniej Rosji. W ciągu nocy nad naszym krajem przemieściła się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napłynęło chłodne, arktyczne powietrze znad Morza Grenlandzkiego.

- Przepływając nad relatywnie ciepłymi wodami Morza Bałtyckiego dolna warstwa tej masy powietrza ogrzała się, w efekcie czego nad lądem doszło do powstawania chmur Cumulonimbus. Jest to tak zwany efekt jeziora, tutaj oczywiście morza, który skutkuje intensywnymi przelotnymi opadami śniegu - opisywał ekspert.

Opady śniegu w Polsce. Gdzie dosypie najwięcej?

Zdonek zaznaczył, że prognozy na drugą część dnia są szczególnie poważne. Rano strefa opadów jest rozległa, obejmuje znaczną część Pomorza i Warmii, natomiast w drugiej części dnia przewiduje się występowanie komórek burzowych na jednym określonym obszarze, jedna po drugiej.

- W wąskim pasie sumy opadów będą zdecydowanie większe niż na przykład kilka, kilkanaście kilometrów obok - wyjaśnił.

Jak dodał, według obecnych prognoz najtrudniejsze warunki obejmą rejon w pasie od Elbląga, przez Olsztyn i Lidzbark, po Ciechanów. - Padać z przerwami będzie w zasadzie do jutra. W tym czasie prognozujemy, że w tym rejonie spadnie około dwudziestu czy trzydziestu centymetrów śniegu, przy czym lokalnie może to być nawet czterdzieści centymetrów.

W pozostałych regionach Pomorza, Warmii, Mazur o północnego Mazowsza spadnie od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów. Przeważnie będzie to około dziesięciu, dwudziestu. Również w Warszawie przyrost pokrywy śnieżnej powinien wynieść od dziesięciu do piętnastu centymetrów do jutrzejszego popołudnia. W pozostałych regionach opady śniegu mogą się pojawić, ale powinny być raczej słabe, przelotne.

Czy sylwester będzie biały?

Synoptyk tłumaczył, że w kolejnych dniach sytuacja pogodowa będzie wciąż bardzo dynamiczna. Odpowiedzialne za to będą przemieszczające się znad Skandynawii nad Bałtyk układy niskiego ciśnienia. Jak wyglądają prognozy na noc sylwestrową?

- Warunki w Polsce będą dość mocno zróżnicowane, ponieważ na północnym wschodzie, wschodzie prognozowane są liczne rozpogodzenia, więc tam temperatura dość mocno spadnie, nawet do -12, -10 stopni. W pasie od Pomorza, przez centrum kraju, po Podkarpacie prognozowane są słabe, przelotne opady śniegu, natomiast nad ranem na zachodzie opady deszczu ze śniegiem, również o charakterze marznącym - opowiadał Zdonek.

W centrum kraju w noc sylwestrową temperatura spadnie do -4, -2 stopni Celsjusza. Na zachodzie będzie nieco cieplej (0/-2 st. C), natomiast z ryzykiem opadów marznących. W kolejnych dniach wpływ chłodnego powietrza z północy Europy ma się utrzymać, a sytuacja pozostanie dynamiczna.