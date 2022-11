"Spore zagrożenie śnieżycami". W weekend może też zagrzmieć

Pogoda w części Polski zmieniła się z jesiennej w zimową. Najwięcej śniegu spadło na razie na południu kraju. Jak zapowiada nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, to samo może czekać mieszkańców północnych regionów, szczególnie Wybrzeża. Prognozy mówią, że jeszcze w tym tygodniu spadnie tam od 5 do 10 centymetrów śniegu.

Na północy Polski "efekt podobny do tego na południu"

- I choć wzgórza morenowe Pomorza nie szczycą się tak dużymi rozmiarami jak polskie góry, to mają potencjał do wymuszenia na chmurach większego wysiłku. Forsując linię styku morza z lądem oraz barierę ze wzgórz, chmury mocno się wypiętrzają. Dlatego w tej części Polski również prognozowane są obfite opady śniegu. Może spaść do 5, a nawet do 10 centymetrów.