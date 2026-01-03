Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pół metra śniegu, arktyczny mróz. Najnowsze wyliczenia modeli

Sytuacja baryczna w Europie
Co mówią modele o nadchodzących śnieżycach?
Źródło: TVN24
Atak zimy w Polsce trwa. Jak tłumaczył prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, najniebezpieczniejsze warunki prognozowane są na Pomorzu, gdzie od rana silnie pada. Jeden z modeli meteorologicznych przewiduje, że do poniedziałku może dosypać nawet pół metra śniegu.

W weekend najobfitsze opady śniegu prognozowane są w północno-zachodniej Polsce. Miejscami sypało już od sobotniego poranka, pojawiły się także pierwsze burze śnieżne. W programie "Wstajesz i weekend" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski tłumaczył, że nad Bałtykiem tworzą się linie nawałnic, które w kolejnych godzinach mogą przynosić gwałtowne zjawiska na Pomorzu.

- Tworzą się cumulonimbusy, czyli wysoko wypiętrzone chmury burzowe, z których bardzo intensywnie pada. W czasie takiej śnieżnej burzy na Pomorzu i na Wybrzeżu może spaść lokalnie 15-20 centymetrów śniegu - opowiadał, dodając, że to dopiero początek.

Śnieżyce i arktyczny mróz

Synoptyk wyjaśnił, że na północnym zachodzie kraju prognozowane jest załamanie pogody podobne do tego, które na początku tygodnia dotknęło Warmię i Mazury. Co jednak jest źródłem śnieżyc w północnej Polsce? Ich główną siłę napędową stanowi układ dwóch niżów - jeden, większy, znajduje się obecnie nad bałtycką wyspą Gotlandia, zaś drugi nad Danią.

- Za niżem i jego frontami atmosferycznymi (...) napływa bardzo zimne, arktyczne powietrze - mówił Wasilewski. - Przesuwając się nad Bałtykiem, tworzy chmury burzowe, z których intensywnie będzie padać śnieg.

Jak podkreślił synoptyk, na północy kontynentu te zimne masy powietrza spowodowały spadek temperatury - w północnej Finlandii na termometrach pojawiło się nawet -35 stopni Celsjusza. Nam aż takie mrozy nie grożą, ale i w Polsce na horyzoncie widać już spadek temperatury. Na Atlantyku rozbudowała się bowiem blokada wyżowa, która uniemożliwia dostęp cieplejszych mas powietrza nad Europę Środkową.

- Wyż będzie blokować napływ ciepła, a my będziemy coraz więcej tego mrozu z północy dostawać - podsumował.

Sytuacja baryczna w Europie
Sytuacja baryczna w Europie
Źródło: tvnmeteo.pl

Śnieg w Polsce. Przewidywania modeli

Ile śniegu ma spaść w północno-zachodniej Polsce? Wasilewski wskazał, że wiele zależy od modelu. Według tego szwajcarskiego w północno-zachodniej Polsce w ciągu dwóch dni może spaść około pół metra nowego śniegu. Nieco łagodniejsze są przewidywania modelu GFS - według niego opady wyniosą około 25 cm, lokalnie 30 cm nowego śniegu.

- Tak czy tak, północny zachód naszego kraju, zachodnio-pomorskie i pomorskie, a zwłaszcza powiaty: koszaliński, sławieński, bytowski, lęborski i słupski będą w najbliższych godzinach narażone na śnieżyce, na burze śnieżne i na pogodę, która powinna skorygować nasze plany, jeżeli jesteśmy czy mamy zamiar być w tamtej części kraju - zaapelował synoptyk.

Przewidywania modelu GFS (z lewej) i Europe Swiss (z prawej) odnośnie sumy opadów śniegu do poniedziałku rano
Przewidywania modelu GFS (z lewej) i Europe Swiss (z prawej) odnośnie sumy opadów śniegu do poniedziałku rano
Źródło: tvnmeteo.pl za meteologix.com

Przyszły tydzień na minusie

Po śnieżnym weekendzie Polskę czeka wspomniane już uderzenie mrozu. W sobotę temperatura powietrza w Warszawie oscylować ma około zera stopni, ale już za kilka dni noce staną się znacznie mroźniejsze.

- Temperatura runie w przepaść. W Warszawie w połowie tygodnia i pod koniec tygodnia nocami będzie -14, -15 stopni - mówił.

Miejscami zimno dotrze jeszcze wcześniej. Na południu i na wschodzie kraju jeszcze pod koniec tego tygodnia temperatura w nocy może spaść lokalnie do -20 st. C.

Autorka/Autor: ast

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

Udostępnij:
TAGI:
ZimaŚniegPolskapogoda
Czytaj także:
Zima, zamieć, śnieżyca
Alarmy IMGW w 14 województwach. Uważajmy
Prognoza
Zima, dosypie śniegu
Gdzie jest burza? Tu mocno sypie
Polska
Śnieg w Słupsku
Znów intensywnie sypie. Zdjęcia Reporterów24
Polska
zima snieg AdobeStock_251825475
Dosypie 30 centymetrów śniegu. Pogoda na dziś
Prognoza
Zima w Polsce
Zakaz wstępu do lasu. Pod naporem śniegu mogą łamać się konary
Polska
Noc śnieg park
Mroźna noc z zimowymi opadami
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Meksyku
Zawyły syreny, ewakuowano prezydentkę
Świat
Śnieg
Wielka dostawa śniegu w części kraju. Szczegółowa prognoza
Prognoza
śnieg, zima, noc
Minister z apelem do podróżujących
Polska
Śmigłowiec strąca śnieg z drzew
Black Hawk pomaga w odśnieżaniu. Nagranie
Polska
Góry w hrabstwie Larimer w Kolorado
Zginęła turystka. Mogła zabić ją puma
Świat
Śnieżyca, droga
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność"
Prognoza
Potężna śnieżyca w Zamościu woj Lubelskie
Kolejne fale śnieżyc przed nami. Jedna może być potężna
Prognoza
Planeta swobodna
"Odkrycie dekady". Potwierdzono istnienie planet swobodnych
Nauka
afganistan powodz
Powodzie błyskawiczne przewracały pojazdy. Nie żyje kilkanaście osób
Świat
Śnieg, wiatr, zima
To będzie kolejny śnieżny dzień
Prognoza
Brazylia
Kula ognia nad Brazylią. Wiadomo, czym była
Świat
Śnieg, w nocy spadnie śnieg
Noc pod znakiem opadów
Prognoza
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym. Woda lała się na pole
Polska
zima Estonia Tallin shutterstock_478573534
Takiej awarii w tej europejskiej stolicy nie było od prawie 40 lat
Świat
Śnieg w parku
Pogoda na 5 dni. Gdzie spadnie śnieg i chwyci mróz
Prognoza
plug
Pług śnieżny siał spustoszenie. Nagranie
Świat
Jest szansa na śnieg
Śnieg zostanie z nami na dłużej. Nadciąga fala arktycznego powietrza
Prognoza
Reporterka TVN24 Agata Adamek z zasypanej Mławy
Polska pod śniegiem w Nowy Rok. "Życie jest trudne w Mławie"
Polska
Mróz, zimno, lód, noc
Lodowaty przełom roku. Miejscami prawie -20 stopni
Prognoza
Śnieg, opady, zima, aktywność fizyczna, bieganie
W pierwszy dzień roku dosypie śniegu
Prognoza
Argentyna
Blackout na sylwestra. Milion odbiorców nie miało prądu
Świat
Babia Góra zimą - zdjęcie ilustracyjne
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego
Polska
Noc sylwestrowa
Pogoda na noc sylwestrową. Chwyci siarczysty mróz
Prognoza
Śnieg, odśnieżanie
Zbliża się kolejna porcja opadów. Gdzie i ile śniegu spadnie
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom