Pół metra śniegu, arktyczny mróz. Najnowsze wyliczenia modeli

W weekend najobfitsze opady śniegu prognozowane są w północno-zachodniej Polsce. Miejscami sypało już od sobotniego poranka, pojawiły się także pierwsze burze śnieżne. W programie "Wstajesz i weekend" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski tłumaczył, że nad Bałtykiem tworzą się linie nawałnic, które w kolejnych godzinach mogą przynosić gwałtowne zjawiska na Pomorzu.

- Tworzą się cumulonimbusy, czyli wysoko wypiętrzone chmury burzowe, z których bardzo intensywnie pada. W czasie takiej śnieżnej burzy na Pomorzu i na Wybrzeżu może spaść lokalnie 15-20 centymetrów śniegu - opowiadał, dodając, że to dopiero początek.

Śnieżyce i arktyczny mróz

Synoptyk wyjaśnił, że na północnym zachodzie kraju prognozowane jest załamanie pogody podobne do tego, które na początku tygodnia dotknęło Warmię i Mazury. Co jednak jest źródłem śnieżyc w północnej Polsce? Ich główną siłę napędową stanowi układ dwóch niżów - jeden, większy, znajduje się obecnie nad bałtycką wyspą Gotlandia, zaś drugi nad Danią.

- Za niżem i jego frontami atmosferycznymi (...) napływa bardzo zimne, arktyczne powietrze - mówił Wasilewski. - Przesuwając się nad Bałtykiem, tworzy chmury burzowe, z których intensywnie będzie padać śnieg.

Jak podkreślił synoptyk, na północy kontynentu te zimne masy powietrza spowodowały spadek temperatury - w północnej Finlandii na termometrach pojawiło się nawet -35 stopni Celsjusza. Nam aż takie mrozy nie grożą, ale i w Polsce na horyzoncie widać już spadek temperatury. Na Atlantyku rozbudowała się bowiem blokada wyżowa, która uniemożliwia dostęp cieplejszych mas powietrza nad Europę Środkową.

- Wyż będzie blokować napływ ciepła, a my będziemy coraz więcej tego mrozu z północy dostawać - podsumował.

Sytuacja baryczna w Europie Źródło: tvnmeteo.pl

Śnieg w Polsce. Przewidywania modeli

Ile śniegu ma spaść w północno-zachodniej Polsce? Wasilewski wskazał, że wiele zależy od modelu. Według tego szwajcarskiego w północno-zachodniej Polsce w ciągu dwóch dni może spaść około pół metra nowego śniegu. Nieco łagodniejsze są przewidywania modelu GFS - według niego opady wyniosą około 25 cm, lokalnie 30 cm nowego śniegu.

- Tak czy tak, północny zachód naszego kraju, zachodnio-pomorskie i pomorskie, a zwłaszcza powiaty: koszaliński, sławieński, bytowski, lęborski i słupski będą w najbliższych godzinach narażone na śnieżyce, na burze śnieżne i na pogodę, która powinna skorygować nasze plany, jeżeli jesteśmy czy mamy zamiar być w tamtej części kraju - zaapelował synoptyk.

Przewidywania modelu GFS (z lewej) i Europe Swiss (z prawej) odnośnie sumy opadów śniegu do poniedziałku rano Źródło: tvnmeteo.pl za meteologix.com

Przyszły tydzień na minusie

Po śnieżnym weekendzie Polskę czeka wspomniane już uderzenie mrozu. W sobotę temperatura powietrza w Warszawie oscylować ma około zera stopni, ale już za kilka dni noce staną się znacznie mroźniejsze.

- Temperatura runie w przepaść. W Warszawie w połowie tygodnia i pod koniec tygodnia nocami będzie -14, -15 stopni - mówił.

Miejscami zimno dotrze jeszcze wcześniej. Na południu i na wschodzie kraju jeszcze pod koniec tego tygodnia temperatura w nocy może spaść lokalnie do -20 st. C.