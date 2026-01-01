Logo TVN24
Prognoza

To nie koniec śniegu. Tu popada także dziś

Jest szansa na śnieg
Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta-Unton Pyziołek o tym, ile śniegu spadnie do końca czwarku
Źródło: TVN24
Końcówka roku przyniosła do Polski mnóstwo śniegu. Opady nie odpuszczą także na początku 2026 roku. Ile białego puchu może jeszcze dosypać i do kiedy utrzyma się pokrywa śnieżna?

W czwartkowy poranek opady śniegu w większości kraju nie są już tak silne, jak były pod koniec roku, ale w kolejnych dniach sytuacja ma się zmienić. Na antenie TVN24 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek wyjaśniła, że stanie się tak w wyniku silnego układu niżowego.

- Dostajemy się pod wpływ wiru niżowego Anna. Jego centrum zalega teraz nad południową Skandynawią, a dokładnie ten najważniejszy punkt znajduje się w tej chwili w rejonie Sztokholmu i tam sypie tak, że świata nie widać - powiedziała.

Nadchodzą śnieżne fronty

Unton-Pyziołek dodała, że ze wspomnianym wirem niżowym związana jest szeroka strefa zachmurzenia, którą budują dwa fronty atmosferyczne - ciepły i chłodny. W tej chwili znajdują się one nad Bałtykiem, więc na razie w Polsce jest w miarę spokojnie. W kolejnych dniach chmury przesuną się jednak nad północne rejony naszego kraju.

- W ciągu najbliższych trzech dni prognozujemy średni przyrost pokrywy śnieżnej rzędu około 15 centymetrów w północnej części kraju. Mam tutaj na myśli zarówno województwo zachodniopomorskie, jak i pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie - wyjaśniła synoptyk. Dodała jednak, że najsilniejsze opady ominą Polskę i nawiedzą kraje bałtyckie.

Unton-Pyziołek wytłumaczyła, że o sile opadów niesionych przez wir niżowy decydują przede wszystkim dwa czynniki.

- Układ Anna to jest bardzo dynamiczny wir niżowy, który z jednej strony jest napędzany, zasilany przez zimne, arktyczne masy powietrza, które tłoczone są właśnie teraz z rejonów podbiegunowych. Z drugiej strony masy te przemieszczają się nad wodami, nad północnym Atlantykiem, nad Morzem Norweskim, a także nad Bałtykiem i bardzo mocno nabierają wilgoci, dlatego chmury, które suną teraz w stronę Polski, Litwy, Łotwy, Estonii mają bardzo duży potencjał - tłumaczyła ekspertka.

Klatka kluczowa-131615
Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta-Unton Pyziołek o tym, ile śniegu spadnie do końca czwarku
Źródło: TVN24

Śnieg zostanie z nami na dłużej

Synoptyk wypowiedziała się także na temat sytuacji pogodowej w Nowy Rok. Według jej informacji w godzinach przedpołudniowych, w związku z frontem ciepłym, silniej padało w rejonie między Trójmiastem a Elblągiem. W godzinach popołudniowych i wieczornych przejdzie z kolei front chłodny, na którym mocno rozbudują się chmury kłębiaste niosące śnieg.

- Spodziewamy się, że do około godziny 22 dopadać może na Pomorzu, na Warmii, Mazurach i Podlasiu do pięciu centymetrów śniegu, ale lokalnie tego śniegu może być nawet 10-15 centymetrów. To jest bardzo dużo - wskazywała.

Unton-Pyziołek dodała, że w kolejnych dniach do Polski napłynie kolejna fala arktycznego powietrza, która może przynieść temperatury poniżej -15 stopni Celsjusza. Z tego powodu warstwa białego puchu najprawdopodobniej utrzyma się co najmniej do 9-10 stycznia.

Klatka kluczowa-131293
Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek o opadach śniegu na początku 2026 roku
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: kp/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Zelma/AdobeStock

