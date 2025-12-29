Śnieg. Kiedy spadnie? Wraca zimowa pogoda, możliwe burze - prognoza

Prognozowane opady od poniedziałkowego popołudnia do piątku Źródło: ventusky.com

Chociaż święta w Polsce minęły bez śniegu, zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Nadchodzące dni mogą przynieść ze sobą intensywne opady, a miejscami zanotujemy duży przyrost pokrywy śnieżnej.

Śnieg w Polsce. Gdzie napada najwięcej?

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, już dziś w nocy lokalnie prognozowane są intensywne, przelotne opady śniegu. Najsilniej padać ma w rejonie Warmii i Mazur, nieco słabiej na Pomorzu Gdańskim, Podlasiu i w północnej części Mazowsza. Takie warunki mają utrzymać się także we wtorek i w środę.

- Opadom towarzyszyć będzie silny wiatr osiągający w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę nad lądem oraz do 80-100 kilometrów w pasie Wybrzeża - tłumaczył. Jak dodał, w północno-wschodniej Polsce wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, związane z intensywnymi opadami śniegu, zamieciami i zawiejami śnieżnymi, podczas których widzialność będzie ograniczona poniżej 100 metrów.

Prognozowana pokrywa śnieżna nad Polską w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

- Prognozujemy, że w ciągu 24 godzin, od północy we wtorek do północy w środę, w powyższych regionach spadnie około 20-30 centymetrów, lokalnie nawet 40 cm śniegu. Najtrudniejsze warunki występować będą w takich miastach jak Olsztyn, Szczytno, Nidzica, Elbląg czy Kętrzyn - wymienił synoptyk.

Burze śnieżne. Co przyniesie nam efekt morza?

Zdonek przekazał, że tak silne opady śniegu związane będą z efektem morza, zwanym także efektem jeziora. Jest on następstwem napływu chłodnego, arktycznego powietrza nad cieplejszą powierzchnię wody. Zimna masa pobiera z niej wilgoć, staje się niestabilna i prowadzi do rozwoju silnej konwekcji. To z kolei skutkuje rozbudową chmur Cumulonimbus i zjawisk im towarzyszących - intensywnych opadów śniegu, porywistego wiatru, a nawet burz.

- Dodatkowo, co jest charakterystyczne dla takich sytuacji i wyjątkowo niebezpieczne, komórki burzowe przemieszczają się jedna po drugiej nad tym samym obszarem, w efekcie czego sumy opadów dla danego obszaru są bardzo wysokie, podczas gdy kilkanaście kilometrów obok będą zdecydowanie słabsze - podkreślił synoptyk.

Prognozowana pokrywa śnieżna nad Polską w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com