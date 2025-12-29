Logo TVN24
Nadciągają śnieżyce. Olsztyn wśród zagrożonych miast
Nadciągają śnieżyce. Olsztyn wśród zagrożonych miast
PILNE

Śnieg. Kiedy spadnie? Wraca zimowa pogoda, możliwe burze - prognoza

|
Zima, śnieg, pług
Prognozowane opady od poniedziałkowego popołudnia do piątku
Źródło: ventusky.com
Śnieżyce w Polsce. Jak wynika z prognoz, już dzisiaj w nocy nad Polskę mogą nadciągnąć intensywne opady śniegu. Lokalnie w ciągu doby może dosypać nawet 40 centymetrów - i to nie w górach. Gdzie wystąpią najtrudniejsze warunki?

Chociaż święta w Polsce minęły bez śniegu, zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Nadchodzące dni mogą przynieść ze sobą intensywne opady, a miejscami zanotujemy duży przyrost pokrywy śnieżnej.

Śnieg w Polsce. Gdzie napada najwięcej?

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, już dziś w nocy lokalnie prognozowane są intensywne, przelotne opady śniegu. Najsilniej padać ma w rejonie Warmii i Mazur, nieco słabiej na Pomorzu Gdańskim, Podlasiu i w północnej części Mazowsza. Takie warunki mają utrzymać się także we wtorek i w środę.

- Opadom towarzyszyć będzie silny wiatr osiągający w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę nad lądem oraz do 80-100 kilometrów w pasie Wybrzeża - tłumaczył. Jak dodał, w północno-wschodniej Polsce wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, związane z intensywnymi opadami śniegu, zamieciami i zawiejami śnieżnymi, podczas których widzialność będzie ograniczona poniżej 100 metrów.

Klatka kluczowa-125354
Prognozowana pokrywa śnieżna nad Polską w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

- Prognozujemy, że w ciągu 24 godzin, od północy we wtorek do północy w środę, w powyższych regionach spadnie około 20-30 centymetrów, lokalnie nawet 40 cm śniegu. Najtrudniejsze warunki występować będą w takich miastach jak Olsztyn, Szczytno, Nidzica, Elbląg czy Kętrzyn - wymienił synoptyk.

Chwyci tęgi mróz, mocno sypnie śniegiem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Chwyci tęgi mróz, mocno sypnie śniegiem

Burze śnieżne. Co przyniesie nam efekt morza?

Zdonek przekazał, że tak silne opady śniegu związane będą z efektem morza, zwanym także efektem jeziora. Jest on następstwem napływu chłodnego, arktycznego powietrza nad cieplejszą powierzchnię wody. Zimna masa pobiera z niej wilgoć, staje się niestabilna i prowadzi do rozwoju silnej konwekcji. To z kolei skutkuje rozbudową chmur Cumulonimbus i zjawisk im towarzyszących - intensywnych opadów śniegu, porywistego wiatru, a nawet burz.

- Dodatkowo, co jest charakterystyczne dla takich sytuacji i wyjątkowo niebezpieczne, komórki burzowe przemieszczają się jedna po drugiej nad tym samym obszarem, w efekcie czego sumy opadów dla danego obszaru są bardzo wysokie, podczas gdy kilkanaście kilometrów obok będą zdecydowanie słabsze - podkreślił synoptyk.

Klatka kluczowa-125354
Prognozowana pokrywa śnieżna nad Polską w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
