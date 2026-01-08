Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Śnieg będzie sypał od Zatoki Gdańskiej po Warszawę. "Powtórzy się efekt jeziora"

Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
Efekt jeziora w Polsce
Źródło: TVN24
Przed nami bardzo mroźny weekend. Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl powiedział w "Faktach po południu", że wystąpi też efekt jeziora. Zjawisko to sprawi, że w części kraju mocno sypnie śniegiem.

W nadchodzących dniach nadal będzie bardzo zimno. - Przed nami bardzo mroźny i w wielu miejscach śnieżny weekend - powiedział w czwartek w "Faktach po południu" Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Idą "noce na trzy psy". Polska może być jak rosyjska Arktyka

Idą "noce na trzy psy". Polska może być jak rosyjska Arktyka

Arleta Unton-Pyziołek
Jak przygotować się na atak zimy? Ta animacja pokazuje, o czym należy pamiętać

Jak przygotować się na atak zimy? Ta animacja pokazuje, o czym należy pamiętać

Efekt jeziora. W weekend znów będzie sypał śnieg

Weekend przyniesie zimowe opady. - Powtórzy się efekt jeziora, czyli znów mają wystąpić intensywne opady śniegu. Powstają one w wyniku napływu bardzo zimnego, arktycznego powietrza, które płynąc nad Bałtykiem, nabiera wilgoci - tłumaczył.

Prezenter tvnmeteo.pl dodał, że efekt jeziora wystąpił pod koniec grudnia w Polsce i spowodował, że zablokowana została trasa S7. Jak mówił Wasilewski, zjawisko to spodziewane jest w niedzielę. - Znowu od Zatoki Gdańskiej, tak jak biegnie droga S7, na południe, w kierunku Mławy i Warszawy, wystąpią intensywne opady. Jest o tyle lepiej w tych obecnych prognozach, że czas trwania opadów będzie krótszy. Jednakże strefa opadów ma być tym razem szersza - mówił prezenter tvnmeteo.pl. Dodał, że w niedzielę mogą wystąpią utrudnienia na trasie S7 i na drogach do niej przylegających.

- Chcę zauważyć, że tym razem strefa ciągłych opadów będzie trwała krócej, bo mniej niż dobę. Pod koniec grudnia padało intensywnie przez około dwie doby - podkreślił Wasilewski.

Klatka kluczowa-146205
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Śnieżyce i mróz mogą stanowić zagrożenie. Przybyło alarmów

Śnieżyce i mróz mogą stanowić zagrożenie. Przybyło alarmów

Polskie rzeki zamarzają. Służby szykują lodołamacze

Polskie rzeki zamarzają. Służby szykują lodołamacze

Polska

Autorka/Autor: anw

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
ZimaŚniegprognoza pogody
Czytaj także:
Śnieg, zagrożenie lawinowe
Alert RCB. "Nie wychodź w góry"
Polska
Mróz
Idą "noce na trzy psy". Polska może być jak rosyjska Arktyka
Arleta Unton-Pyziołek
Laponia
-41,5 stopnia po raz pierwszy tej zimy
Świat
mroz lod zima shutterstock_252122419
Śnieżyce i mróz mogą stanowić zagrożenie. Przybyło alarmów
Lodołamacze we Włocławku
Polskie rzeki zamarzają. Służby szykują lodołamacze
Polska
Zima, mróz, śnieg
Globalne ocieplenie nie oznacza, że nie będzie zimy
Polska
Śnieg, potok
"Jedna premia nie jest w stanie wyzerować długu"
Polska
Opady śniegu w Polsce
Radar opadów śniegu. Gdzie go dosypie
Lód, mróz
Kilkadziesiąt stopni na minusie. Tu było najzimniej
Polska
Mróz, zimno
Lodowato w całym kraju. Pogoda na dziś
Kosowo, powódź
Z zalanego domu ewakuowano rodzinę. "Udało nam się uciec i przeżyć"
Świat
AdobeStock_51288009
Uwaga, nocą możliwe są marznące mgły
24 min
pc
Historyczny moment w astronomii. To zasługa Polaków
KIJEK W KOSMOSIE
Śnieg we Francji
Wypadki, korki, sparaliżowane lotniska
Świat
Zima, śnieg
Śniegu będzie coraz więcej. Pogoda na 5 dni
Zima w Niderlandach, Tilburg
Holandia pod śniegiem. "Jest źle"
Świat
Zimowy poradnik
Jak przygotować się na atak zimy? Ta animacja pokazuje, o czym należy pamiętać
Mroz w kolejnych dniach
Nawet - 20 stopni. Te mapy pokazują, gdzie mróz ściśnie najmocniej
Fala mrozu - jak długo potrwa?
Mróz w Polsce. Modele są zgodne do pewnego momentu
Smog
RCB ostrzega przed smogiem
Smog
Śnieżyca
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach"
Polska
Śnieg, mróz
Przenikliwy mróz o poranku
Polska
Zima, śnieg
Mróz i lokalne opady śniegu. Pogoda na dziś
Nocny mróz, szron, lód. Zimno
Miejscami termometry pokażą -18 stopni
Zima, Lublin
Tam może być nawet -25 stopni. "To realne zagrożenie"
Polska
Powódź w mieście Glogovac
Powodzie na Bałkanach. "To prawdziwa katastrofa"
Świat
Księżyc
Już za miesiąc ludzie mają ruszyć w stronę Ksieżyca
Nauka
Zima, mróz
Trzaskający mróz i pół metra śniegu. Zima nigdzie się nie wybiera
Port lotniczy Schiphol w Amsterdamie
Zima sparaliżowała transport w Holandii
Świat
Kto rano wstaje, okolice Turka (Wielkopolskie)
Efekt Mpemby. Reporter24 przeprowadził eksperyment na mrozie
Ciekawostki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom