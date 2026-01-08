Śnieg będzie sypał od Zatoki Gdańskiej po Warszawę. "Powtórzy się efekt jeziora"

Efekt jeziora w Polsce Źródło: TVN24

W nadchodzących dniach nadal będzie bardzo zimno. - Przed nami bardzo mroźny i w wielu miejscach śnieżny weekend - powiedział w czwartek w "Faktach po południu" Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.

Efekt jeziora. W weekend znów będzie sypał śnieg

Weekend przyniesie zimowe opady. - Powtórzy się efekt jeziora, czyli znów mają wystąpić intensywne opady śniegu. Powstają one w wyniku napływu bardzo zimnego, arktycznego powietrza, które płynąc nad Bałtykiem, nabiera wilgoci - tłumaczył.

Prezenter tvnmeteo.pl dodał, że efekt jeziora wystąpił pod koniec grudnia w Polsce i spowodował, że zablokowana została trasa S7. Jak mówił Wasilewski, zjawisko to spodziewane jest w niedzielę. - Znowu od Zatoki Gdańskiej, tak jak biegnie droga S7, na południe, w kierunku Mławy i Warszawy, wystąpią intensywne opady. Jest o tyle lepiej w tych obecnych prognozach, że czas trwania opadów będzie krótszy. Jednakże strefa opadów ma być tym razem szersza - mówił prezenter tvnmeteo.pl. Dodał, że w niedzielę mogą wystąpią utrudnienia na trasie S7 i na drogach do niej przylegających.

- Chcę zauważyć, że tym razem strefa ciągłych opadów będzie trwała krócej, bo mniej niż dobę. Pod koniec grudnia padało intensywnie przez około dwie doby - podkreślił Wasilewski.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com