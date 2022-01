Skoki narciarskie w Bischofshofen. Prognoza pogody na zawody Pucharu Świata

Pogoda na skoki narciarskie. Puchar Świata w Bischofshofen

W niedzielę w niemieckim Bischofshofen odbędzie się konkurs drużynowy. Przez cały dzień ma być pochmurno. Jak zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Uton-Pyziołek, wystąpią "konkretne opady śniegu", spadnie do 5 centymetrów. O godzinie 12 temperatura wyniesie 0 stopni Celsjusza, a o godz. 16 wzrośnie do 1 st. C. Wiatr z południowego zachodu i zachodu powieje ze średnią prędkością 2-5 metrów na sekundę. W porywach będzie osiągać do 8-9 m/s.