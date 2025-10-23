Logo TVN24
Ostrzeżenia IMGW w czterech województwach

Uwaga na silny wiatr
Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Miejscami groźna aura utrzyma się nawet do piątku.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne oraz prognozę zagrożeń na kolejne dni.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, ząbkowickim, kłodzkim;
  • śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W wymienionych powiatach IMGW prognozuje wystąpienie miejscami silnego wiatru z kierunków południowych. Będzie on wiał ze średnią prędkością do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h w województwie dolnośląskim, oraz ze średnią prędkością do 40-45 km/h, w porywach do 85 km/h, na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem.

Alarmy obowiązują:

  • w czwartek od godziny 8 do godz. 17 w województwie dolnośląskim;
  • w czwartek od godz. 10 do północy w województwie śląskim;
  • od godz. 10 w czwartek do godz. 6 w piątek w województwie małopolskim;
  • od godz. 10 w czwartek do godz. 10 w piątek w województwie podkarpackim.
Ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem
Ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na piątek

W piątek żółte alarmy przed silnym wiatrem mogą pojawić się w województwach: pomorskim (powiaty: pucki, wejherowski, lęborski, słupski), zachodniopomorskim (powiaty: sławieński, koszaliński, kołobrzeski, gryficki, kamieński) i podkarpackim (powiaty: krośnieński, Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki).

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych na piątek
Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych na piątek
Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

W modelach panuje zgoda. Co czeka nas w pogodzie 1 listopada?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W modelach panuje zgoda. Co czeka nas w pogodzie 1 listopada?

Arleta Unton-Pyziołek

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

