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Prognoza

Silny wiatr powróci. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia IMGW

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Silny wiatr
Prognoza pogody na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń na najbliższe dni. Widać w niej powrót silnego wiatru. Sprawdź, gdzie trzeba będzie uważać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń na czwartek - silny wiatr

W czwartek alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane dla województw:

  • zachodniopomorskiego, w powiatach: kamieńskim, Świnoujście, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskiego, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim;
  • śląskiego, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
  • małopolskiego, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
  • podkarpackiego, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.
Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń na piątek - silny wiatr

Silny wiatr może się pojawić także w piątek. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą zostać wydane w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: kamieńskim, Świnoujście, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Według definicji IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło: IMGW
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Tagi:
prognozaIMGWwiatr
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