Silny wiatr powróci. Tu mogą pojawić się ostrzeżenia IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.
Prognoza zagrożeń na czwartek - silny wiatr
W czwartek alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane dla województw:
- zachodniopomorskiego, w powiatach: kamieńskim, Świnoujście, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
- pomorskiego, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim;
- śląskiego, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
- małopolskiego, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
- podkarpackiego, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.
Prognoza zagrożeń na piątek - silny wiatr
Silny wiatr może się pojawić także w piątek. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą zostać wydane w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: kamieńskim, Świnoujście, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń IMGW
Według definicji IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.