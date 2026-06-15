Prognoza Ostrzeżenia IMGW. Tu wciąż będzie silnie wiać Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.

W tych powiatach eksperci spodziewają się występowania silnego wiatru z zachodu o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h.

Ostrzeżenia wygasną o godzinie 19 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

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