Ostrzeżenia IMGW. Tu wciąż będzie silnie wiać
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.
W tych powiatach eksperci spodziewają się występowania silnego wiatru z zachodu o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h.
Ostrzeżenia wygasną o godzinie 19 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.