Alarmy IMGW - silny wiatr. Cała Polska objęta ostrzeżeniami

Synoptycy IMGW ostrzegają przed silnym wiatrem. Obowiązują alarmy pierwszego i drugiego stopnia. W niektórych miejscach porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 110 kilometrów na godzinę.

Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najsilniej i najwcześniej, bo około godziny 21-22 w niedzielę, zacznie wiać w rejonie nadmorskim i tam porywy wiatru mogą osiągnąć miejscami prędkość do 110 kilometrów na godzinę.

- Na południe Polski wichura dotrze około godziny 7-8 rano. Tam, poza górami, porywy wiatru będą nieco słabsze i miejscami osiągną prędkość do 90 kilometrów na godzinę. Najsilniejszych porywów spodziewamy się nad ranem i w pierwszej części dnia - powiedziała synoptyk IMGW-PIB Grażyna Dąbrowska. Dodała, że silny wiatr związany będzie z przesuwającym się frontem atmosferycznym.

- Powinniśmy usunąć przedmioty z parapetów, balkonów. Te wszystkie rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr, bo niezabezpieczone mogą zostać rzucone przez wiatr i spowodować poważne obrażenia ciała -powiedział Krzysztof Batorski. Dodał, by zabezpieczyć okna i drzwi, a także sprawdzić stan dachówki. - W przypadku bardzo silnego, porywistego wiatru starajmy się nie wychodzić z domu, a na pewno unikajmy chodzenia po parkach i po lesie, bo łamane gałęzie i konary mogą zrobić nam krzywdę - ostrzegł rzecznik PSP.

Alerty IMGW drugiego stopnia: silny wiatr

- pomorskim i kujawsko-pomorskim , gdzie będą ważne od godz. 21-22 w niedzielę do godz. 18 w poniedziałek;

- mazowieckim , gdzie będą ważne od godz. 22 w niedzielę do godz. 23 w poniedziałek;

- lubelskim , gdzie będą ważne od godz. 23 w niedzielę do godz. 3 we wtorek;

- łódzkim i wielkopolskim , gdzie będą ważne do północy z niedzieli na poniedziałek do godz. 16-17 w poniedziałek

- lubuskim , gdzie będą ważne od północy z niedzieli na poniedziałek do godz. 14 w poniedziałek.

Ma wiać ze średnią prędkością od 35 do 50-70 kilometrów na godzinę. W porywach do 100 km/h, a w pasie nadmorskim lokalnie do 110 km/h. Wiatr powieje z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.