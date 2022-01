Uwaga - silny wiatr. Alerty IMGW w całej Polsce, w wielu miejscach mają drugi stopień

Alerty IMGW drugiego stopnia: silny wiatr

- pomorskim i kujawsko-pomorskim , gdzie będą ważne od godz. 21-22 w niedzielę do godz. 18 w poniedziałek;

- mazowieckim , gdzie będą ważne od godz. 22 w niedzielę do godz. 23 w poniedziałek;

- lubelskim , gdzie będą ważne od godz. 23 w niedzielę do godz. 3 we wtorek;

- łódzkim i wielkopolskim , gdzie będą ważne do północy z niedzieli na poniedziałek do godz. 16-17 w poniedziałek

- lubuskim , gdzie będą ważne od północy z niedzieli na poniedziałek do godz. 14 w poniedziałek.

Ma wiać ze średnią prędkością od 35 do 50-70 kilometrów na godzinę. W porywach do 100 km/h, a w pasie nadmorskim lokalnie do 110 km/h. Wiatr powieje z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.