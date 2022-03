Możliwe oblodzenie i silny wiatr

czytaj dalej

Rosnąca temperatura na Ziemi sprawia, że w dużej części Ameryki Północnej wiosna zaczyna się szybciej. Ma to wpływ na wiele gatunków ptaków, bo składają jaja wcześniej - ustalili naukowcy. Ich zdaniem stanowi to kolejny dowód na to, że globalne ocieplenie zmienia zwyczaje dzikich zwierząt.