Powrót śnieżyc. IMGW wydał alarmy drugiego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Alarmy drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

podkarpackim , w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, brzozowskim, leskim, bieszczadzkim, przemyskim, Przemyśl;

małopolskim, w powiecie gorlickim.

W powyższych powiatach wystąpią opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15-25 centymetrów. Na obszarach położonych powyżej 600 metrów nad poziomem morza może spaść do 35 cm. Najintensywniejsze opady śniegu wystąpią między godziną 3 a 8. Lokalnie możliwe są zawieje.

Ostrzeżenia ważne będą do godz. 13 w środę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano w województwach:

lubelskim , w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim;

podkarpackim , w powiatach: jarosławskim, lubaczowskim, przeworskim, leżajskim, niżańskim, kolbuszowskim, rzeszowskim, Rzeszów, łańcuckim, strzyżowskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim;

małopolskim, w powiatach południowych i wschodnich.

W regionach tych wystąpią opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-20 cm.

Alarmy w województwach podkarpackim i małopolskim ważne będą do godz. 13 w środę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

Synoptycy wydali żółte alarmy przed silnym mrozem w województwach:

warmińsko-mazurskim , poza powiatami na północnym zachodzie;

podlaskim , poza powiatami położonymi na południu;

mazowieckim , poza powiatami: siedleckim, Siedlce i łosickim oraz powiatami na krańcach południowych;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: brodnickim, rypińskim, lipnowskim;

łódzkim , w powiatach: rawskim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim;

dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim.

Na tych obszarach synoptycy prognozują miejscami temperaturę minimalną w nocy od -18 st. C do -15 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 10 kilometrów na godzinę.

Na Dolnym Śląsku ostrzeżenia będą w mocy do godziny 9 w piątek. W pozostałych regionach alarmy wygasną w środę o godzinie 9.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

