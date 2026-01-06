Powrót śnieżyc. IMGW wydał alarmy drugiego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu
Alarmy drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, brzozowskim, leskim, bieszczadzkim, przemyskim, Przemyśl;
- małopolskim, w powiecie gorlickim.
W powyższych powiatach wystąpią opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15-25 centymetrów. Na obszarach położonych powyżej 600 metrów nad poziomem morza może spaść do 35 cm. Najintensywniejsze opady śniegu wystąpią między godziną 3 a 8. Lokalnie możliwe są zawieje.
Ostrzeżenia ważne będą do godz. 13 w środę.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu wydano w województwach:
- lubelskim, w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim;
- podkarpackim, w powiatach: jarosławskim, lubaczowskim, przeworskim, leżajskim, niżańskim, kolbuszowskim, rzeszowskim, Rzeszów, łańcuckim, strzyżowskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim;
- małopolskim, w powiatach południowych i wschodnich.
W regionach tych wystąpią opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-20 cm.
Alarmy w województwach podkarpackim i małopolskim ważne będą do godz. 13 w środę.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz
Synoptycy wydali żółte alarmy przed silnym mrozem w województwach:
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami na północnym zachodzie;
- podlaskim, poza powiatami położonymi na południu;
- mazowieckim, poza powiatami: siedleckim, Siedlce i łosickim oraz powiatami na krańcach południowych;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: brodnickim, rypińskim, lipnowskim;
- łódzkim, w powiatach: rawskim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim;
- dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim.
Na tych obszarach synoptycy prognozują miejscami temperaturę minimalną w nocy od -18 st. C do -15 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 10 kilometrów na godzinę.
Na Dolnym Śląsku ostrzeżenia będą w mocy do godziny 9 w piątek. W pozostałych regionach alarmy wygasną w środę o godzinie 9.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
