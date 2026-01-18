Ostrzeżenia IMGW. Silny mróz w połowie Polski. W jednym miejscu na mapie zrobiło się pomarańczowo

Pogoda na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny mróz

Pomarańczowe ostrzeżenie przed silnym mrozem zostało wydane w powiecie bieszczadzkim w województwie podkarpackim. Synoptycy IMGW prognozują tam temperaturę minimalną w nocy od -21 do -17 stopni Celsjusza, a lokalnie w kotlinach spadek - do nawet -26 st. C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -2 do 1 st. C, a w kotlinach około -5 st. C. Poza tym powieje wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Ostrzeżenie jest ważne do godziny 10 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Żółte alarmy przed trzaskającym mrozem obowiązują w województwach:

podlaskim ;

lubelskim ;

warmińsko-mazurskim ;

pomorskim , w powiatach: wejherowskim, kartuskim, gdańskim, Gdańsk, kościerskim, starogardzkim, tczewskim, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: świeckim, grudziądzkim, Grudziądz, chełmińskim, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim, brodnickim, lipnowskim;

mazowieckim ;

świętokrzyskim ;

łódzkim , w powiatach: radomszczańskim, piotrkowskim, Piotrów Trybunalski, opoczyńskim, tomaszowskim, rawskim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim, kutnowskim;

podkarpackim , wszędzie poza powiatem bieszczadzkim;

małopolskim ;

śląskim, w powiatach: częstochowskim, myszkowskim, zawierciańskim.

W powyższych regionach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy wynoszącą od -16 do -13 stopni Celsjusza, lokalnie około -18 st. C. Na krańcach wschodnich ma być w nocy od -18 do -15 st. C. Termometry pokażą maksymalnie w dzień od -8 do -5 st. C, a na krańcach wschodnich od -10 do -7 st. C. Poza tym wieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 10 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

IMGW ostrzega także przed silnym wiatrem. W województwie dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, karkonoskim, Jelenia Góra, jaworskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim będzie wiać z kierunków południowych z prędkością do 35 km/h i w porywach do 70 km/h w niedzielę oraz do 85 km/h w nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek.

Alarm obowiązuje od godziny 9 w niedzielę do godz. 19 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

