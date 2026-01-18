Logo TVN24
Dotkliwe zimno. IMGW alarmuje

Mróz, szron
Pogoda na niedzielę
IMGW ostrzega przed niebezpieczną aurą w niedzielę. W wielu województwach obowiązują alarmy przed silnym mrozem, a w części Polski zagrożenie stanowi silny wiatr. Sprawdź, gdzie mieć się na baczności.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Żółte alarmy przed trzaskającym mrozem obowiązują w województwach:

  • podlaskim;
  • lubelskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • pomorskim, w powiatach wschodnich;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: rypińskim, brodnickim, grudziądzkim, Grudziądz;
  • mazowieckim;
  • świętokrzyskim;
  • łódzkim, w powiatach: opoczyńskim, tomaszowskim, rawskim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim;
  • podkarpackim;
  • małopolskim.

W powyższych regionach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy wynoszącą od -16 do -13 stopni Celsjusza, lokalnie około -18 st. C. Termometry pokażą maksymalnie w dzień od -8 do -5 st. C. Poza tym wieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 10 we wtorek.

Idzie solidny mróz. Gdzie będzie najzimniej
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

IMGW ostrzega także przed silnym wiatrem. W województwie dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, karkonoskim, Jelenia Góra, jaworskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim będzie wiać z kierunków południowych z prędkością do 35 km/h i w porywach do 70 km/h w niedzielę oraz do 85 km/h w nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek.

Alarm obowiązuje od godziny 9 w niedzielę do godz. 19 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

