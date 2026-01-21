Silny mróz. Gdzie trzeba uważać

Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Żółte alarmy przed trzaskającym mrozem obowiązują w województwach:

podlaskim ;

lubelskim ;

warmińsko-mazurskim ;

pomorskim , w powiatach: wejherowskim, bytowskim, człuchowskim, chojnickim, kościerskim, kartuskim, starogardzkim, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk, tczewskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: grudziądzkim, Grudziądz, brodnickim, rypińskim, świeckim, tucholskim, sępoleńskim;

mazowieckim ;

świętokrzyskim ;

łódzkim , w powiatach: opoczyńskim, tomaszowskim, rawskim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim;

podkarpackim ;

małopolskim.

W powyższych regionach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy wynoszącą od -16 do -13 stopni Celsjusza, lokalnie około -18 st. C. Na krańcach wschodnich ma być w nocy od -18 do -15 st. C, lokalnie około -20 st. C. W dzień termometry pokażą maksymalnie od -8 do -4 st. C. Poza tym wieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia ważne będą do godziny 10 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

IMGW ostrzega także przed silnym wiatrem w województwie dolnośląskim, w powiatach: kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim. Będzie tam wiać z kierunków południowych ze średnią prędkością 35 kilometrów na godzinę, a w porywach do 85 km/h. W powiecie kłodzkim średnia prędkość wiatru wynosi 40-50 km/h, lokalnie 55 km/h.

Ostrzeżenia wygasną w środę o godzinie 13.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

