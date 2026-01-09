Logo TVN24
Prognoza

Tam mróz będzie trzymał przez cały dzień. IMGW ostrzega

Oblodzenie, zima, mróz
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W wielu częściach kraju poranek przyniesie niebezpiecznie niskie temperatury. Miejscami bardzo zimno może być także w dzień. Sprawdź, gdzie zachować szczególną ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

Synoptycy wydali także żółte alarmy przed silnym mrozem w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami północno-wschodnimi;
  • mazowieckim, poza powiatami południowymi i wschodnimi;
  • dolnośląskim, poza powiatem zgorzeleckim;
  • pomorskim, poza powiatami: puckim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, nowodworskim;
  • zachodniopomorskim, w powiatach: szczecineckim, koszalińskim, sławieńskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, kolskim, konińskim, Konin;
  • łódzkim, w powiatach łowickim i kutnowskim;
  • podlaskim, w powiatach: augustowskim, monieckim, łomżyńskim, Łomża, kolneńskim, grajewskim;
  • śląskim, w powiatach: Żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim;
  • małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, limanowskim, Nowy Sącz, nowosądeckim, gorlickim.

Na tych obszarach synoptycy prognozują miejscami temperaturę minimalną w nocy od -18 stopni Celsjusza do -15 st. C. W części regionów w dzień temperatura maksymalna nie przekroczy -8 lub nawet -10 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 10, lokalnie nawet 20 kilometrów na godzinę.

W południowych i zachodnich regionach ostrzeżenia będą w mocy do godziny 9 w piątek. W pozostałych regionach alarmy wygasną w sobotę o godzinie 9.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Hipotermia
Hipotermia
Źródło: Maria Samczuk , Adam Ziemienowicz/PAP

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

