Tam mróz będzie trzymał przez cały dzień. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

Synoptycy wydali także żółte alarmy przed silnym mrozem w województwach:

warmińsko-mazurskim , poza powiatami północno-wschodnimi;

mazowieckim , poza powiatami południowymi i wschodnimi;

dolnośląskim , poza powiatem zgorzeleckim;

pomorskim , poza powiatami: puckim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, nowodworskim;

zachodniopomorskim , w powiatach: szczecineckim, koszalińskim, sławieńskim;

kujawsko-pomorskim ;

wielkopolskim , w powiatach: złotowskim, pilskim, kolskim, konińskim, Konin;

łódzkim , w powiatach łowickim i kutnowskim;

podlaskim , w powiatach: augustowskim, monieckim, łomżyńskim, Łomża, kolneńskim, grajewskim;

śląskim , w powiatach: Żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim;

małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, limanowskim, Nowy Sącz, nowosądeckim, gorlickim.

Na tych obszarach synoptycy prognozują miejscami temperaturę minimalną w nocy od -18 stopni Celsjusza do -15 st. C. W części regionów w dzień temperatura maksymalna nie przekroczy -8 lub nawet -10 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 10, lokalnie nawet 20 kilometrów na godzinę.

W południowych i zachodnich regionach ostrzeżenia będą w mocy do godziny 9 w piątek. W pozostałych regionach alarmy wygasną w sobotę o godzinie 9.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

