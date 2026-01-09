Tam mróz będzie trzymał przez cały dzień. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz
Synoptycy wydali także żółte alarmy przed silnym mrozem w województwach:
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami północno-wschodnimi;
- mazowieckim, poza powiatami południowymi i wschodnimi;
- dolnośląskim, poza powiatem zgorzeleckim;
- pomorskim, poza powiatami: puckim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, nowodworskim;
- zachodniopomorskim, w powiatach: szczecineckim, koszalińskim, sławieńskim;
- kujawsko-pomorskim;
- wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, kolskim, konińskim, Konin;
- łódzkim, w powiatach łowickim i kutnowskim;
- podlaskim, w powiatach: augustowskim, monieckim, łomżyńskim, Łomża, kolneńskim, grajewskim;
- śląskim, w powiatach: Żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim;
- małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, limanowskim, Nowy Sącz, nowosądeckim, gorlickim.
Na tych obszarach synoptycy prognozują miejscami temperaturę minimalną w nocy od -18 stopni Celsjusza do -15 st. C. W części regionów w dzień temperatura maksymalna nie przekroczy -8 lub nawet -10 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 10, lokalnie nawet 20 kilometrów na godzinę.
W południowych i zachodnich regionach ostrzeżenia będą w mocy do godziny 9 w piątek. W pozostałych regionach alarmy wygasną w sobotę o godzinie 9.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
