Silny mróz. Ostrzeżenia IMGW. Tu mróz może powodować zagrożenie zdrowia i życia

Rzecznik IMGW Agnieszka Prasek o mrozach w nadchodzących dniach

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

Synoptycy wydali żółte ostrzeżenia przed silnym mrozem w województwach:

warmińsko-mazurskim , poza powiatami na północnym zachodzie;

podlaskim , poza powiatami na południowym wschodzie;

mazowieckim , poza powiatami: siedleckim, Siedlce i łosickim oraz powiatami na krańcach południowych;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami na północnym zachodzie;

wielkopolskim , we wschodniej połowie województwa;

łódzkim , na całym obszarze;

dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim.

Na tych obszarach synoptycy prognozują miejscami temperaturę minimalną w nocy od -18 st. C do -15 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 10 kilometrów na godzinę.

Na Dolnym Śląsku ostrzeżenia będą w mocy do godziny 9 w piątek. W pozostałych regionach alarmy wygasną w środę o godzinie 9.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Hipotermia Źródło: Maria Samczuk , Adam Ziemienowicz/PAP