Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Silny mróz. Ostrzeżenia IMGW. Tu mróz może powodować zagrożenie zdrowia i życia

Śnieg, mróz
Rzecznik IMGW Agnieszka Prasek o mrozach w nadchodzących dniach
Źródło: TVN24
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym mrozem. W siedmiu województwach obowiązują żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

"Nie jest martwy, dopóki nie jest ogrzany". W hipotermii łatwo o tragiczny błąd
Dowiedz się więcej:

"Nie jest martwy, dopóki nie jest ogrzany". W hipotermii łatwo o tragiczny błąd

TVN24

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

Synoptycy wydali żółte ostrzeżenia przed silnym mrozem w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami na północnym zachodzie;
  • podlaskim, poza powiatami na południowym wschodzie;
  • mazowieckim, poza powiatami: siedleckim, Siedlce i łosickim oraz powiatami na krańcach południowych;
  • kujawsko-pomorskim, poza powiatami na północnym zachodzie;
  • wielkopolskim, we wschodniej połowie województwa;
  • łódzkim, na całym obszarze;
  • dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim.

Na tych obszarach synoptycy prognozują miejscami temperaturę minimalną w nocy od -18 st. C do -15 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 10 kilometrów na godzinę.

Na Dolnym Śląsku ostrzeżenia będą w mocy do godziny 9 w piątek. W pozostałych regionach alarmy wygasną w środę o godzinie 9.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem
Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Hipotermia
Hipotermia
Źródło: Maria Samczuk , Adam Ziemienowicz/PAP

Autorka/Autor: kp/fw

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZimaIMGW
Czytaj także:
Smog
"Unikaj aktywności na zewnątrz". RCB ostrzega
Smog
Sarajewo, Bośnia i Hercegowina, 05.01.2026
Największe opady śniegu od lat. Nie żyje jedna osoba
Świat
Mróz
Lodowaty poranek w Polsce. Tu było najzimniej
Polska
Kolejka karetek, SOR w Legnicy
Karetki czekają przed SOR-em po kilka godzin
TVN24
zima snieg mroz shutterstock_2178912701
Ziąb w całym kraju, będzie też prószył śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Straż pożarna w rejonie Fabriano
Pod naporem śniegu łamały się gałęzie. Dziesiątki interwencji strażaków
Świat
Noc śnieg
Noc upłynie pod znakiem siarczystego mrozu
Prognoza
Francja
Atak zimy. Przez obfite opady odwołano część lotów
Świat
2025 był najbardziej słonecznym rokiem w historii Wielkiej Brytanii
Tak dużo słońca nie było tu nigdy wcześniej
Świat
Pokrywa śnieżna nad Europą w poniedziałek 05.01
Cała Polska biała i jedna zielona plama. Skąd się wzięła?
Polska
Śnieg, zima
Idzie mróz, może mocno sypnąć. Pogoda może powodować straty i zagrażać życiu
Prognoza
Malaga
Alert w Hiszpanii. "Zbiorniki są coraz bardziej zapełnione"
Świat
Zima w Darłówku
Biało od Bałtyku po Sudety. Zima na waszych zdjęciach
Polska
Redzikowo
"Była tutaj jedna wielka zaspa". Próbują się odkopać spod śniegu
Polska
Mróz. Prognozowana temperatura maksymalna w sobotę 10 stycznia około godziny 12
Idą tęgie mrozy
Prognoza
Mróz, lód, szron, zimno, zima
Silny mróz w części kraju. IMGW ostrzega
Prognoza
Śnieg, zima
Miejscami poprószy śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Ostatni raz tyle śniegu w stolicy było ponad 10 lat temu
Polska
Mroźna noc
Noc z trzaskającym mrozem i zawiejami śnieżnymi
Prognoza
IMG_0960-0001
Tak wygląda zamieć niska. Nagranie
Polska
Śnieg
Zima nie daje za wygraną. Czeka nas nowa dostawa śniegu
Prognoza
tvn zima
"Utknęliśmy w śniegu". Mieszkańcy i sołtys pomogli ekipie TVN24
Polska
Pogoda 16 dni
Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz
Prognoza
Opady śniegu, wczesna zima
Grzmiało i sypało, burze mogą wrócić
Polska
Meteo
Kolejny efekt jeziora w Polsce. Może spaść nawet pół metra śniegu
Prognoza
Śnieg, intensywne opady śniegu, odśnieżanie
Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
Polska
Zima, śnieg
W niedzielę będzie sypał śnieg, powieje też silny wiatr
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Meksyku
Wstrząsy odczuwalne w stolicy, są ofiary śmiertelne
Świat
Karkonosze, śnieg
Lawinowa "dwójka" w Karkonoszach
Polska
Wilczy Księżyc
Wilczy Księżyc rozświetlił niebo. Za nami pierwsza pełnia
Ciekawostki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom