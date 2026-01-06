Silny mróz. Ostrzeżenia IMGW. Tu mróz może powodować zagrożenie zdrowia i życia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz
Synoptycy wydali żółte ostrzeżenia przed silnym mrozem w województwach:
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami na północnym zachodzie;
- podlaskim, poza powiatami na południowym wschodzie;
- mazowieckim, poza powiatami: siedleckim, Siedlce i łosickim oraz powiatami na krańcach południowych;
- kujawsko-pomorskim, poza powiatami na północnym zachodzie;
- wielkopolskim, we wschodniej połowie województwa;
- łódzkim, na całym obszarze;
- dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim.
Na tych obszarach synoptycy prognozują miejscami temperaturę minimalną w nocy od -18 st. C do -15 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 10 kilometrów na godzinę.
Na Dolnym Śląsku ostrzeżenia będą w mocy do godziny 9 w piątek. W pozostałych regionach alarmy wygasną w środę o godzinie 9.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: kp/fw
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock