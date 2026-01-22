Szklanka i mróz. IMGW wydał alarmy nawet drugiego stopnia

Warunki biometeo w czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące

Alarmy drugiego stopnia przed marznącymi opadami obowiązują w województwach:

małopolskim ;

śląskim ;

świętokrzyskim ;

podkarpackim ;

lubelskim , w powiatach: biłgorajskim, janowskim, kraśnickim;

łódzkim , w powiecie radomszczańskim;

opolskim, poza powiatami namysłowskim i brzeskim.

Prognozowane są w tych regionach okresami słabe opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź.

Najbardziej niebezpieczna pogoda będzie panowała od godziny 15 lub 17 w piątek do godz. 10 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami wydano w województwach:

mazowieckim , w powiatach południowych;

lubelskim , poza powiatami północnymi i tymi objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia;

łódzkim , poza powiatami położonymi na północy i radomszczańskim;

wielkopolskim , w powiatach: tureckim, kaliskim, Kalisz, ostrzeszowskim, kępińskim;

opolskim , w powiatach namysłowskim i brzeskim;

dolnośląskim, w powiatach wschodnich.

Prognozowane są tam okresami słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Niebezpiecznie będzie od godz. 19 w piątek do godz. 16 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Żółte alarmy przed trzaskającym mrozem obowiązują w województwach:

pomorskim , poza powiatami: słupskim, Słupsk, puckim, Gdynia, Sopot;

warmińsko-mazurskim , w powiatach położonych w zachodniej połowie regionu;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami południowymi;

mazowieckim, w powiatach: mławskim, żuromińskim, sierpeckim.

W powyższych regionach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy wynoszącą od -17 do -13 stopni Celsjusza. Alarmy obowiązują do godz. 7 w piątek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

