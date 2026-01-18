Nie tylko silny mróz. IMGW ostrzega przed groźną aurą

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz
Żółte alarmy przed trzaskającym mrozem obowiązują w województwach:
- podlaskim;
- lubelskim;
- warmińsko-mazurskim;
- pomorskim, w powiatach wschodnich;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: rypińskim, brodnickim, grudziądzkim, Grudziądz;
- mazowieckim;
- świętokrzyskim;
- łódzkim, w powiatach: opoczyńskim, tomaszowskim, rawskim, skierniewickim, Skierniewice, łowickim;
- podkarpackim;
- małopolskim.
W powyższych regionach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy wynoszącą od -16 do -13 stopni Celsjusza, lokalnie około -18 st. C. Termometry pokażą maksymalnie w dzień od -8 do -5 st. C. Poza tym wieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę.
Ostrzeżenia są ważne do godziny 10 we wtorek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alarmy przed gęstą mgłą wydano w województwach:
- małopolskim, w powiecie nowotarskim;
- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, pszczyńskim, mikołowskim, Jastrzębie-Zdrój, wodzisławskim, Rybnik, rybnickim, raciborskim, mikołowskim, gliwickim, Gliwice;
- opolskim, w powiatach południowych;
- dolnośląskim, w powiatach: ząbkowickim, strzelińskim, dzierżoniowskim, świdnickim.
W powyższych regionach prognozuje się gęstą mgłę ograniczającą widzialność poniżej 200 metrów i osadzającą szadź. Mgła może powodować śliskość nawierzchni dróg.
Ostrzeżenia są w mocy do godz. 9 w niedzielę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
IMGW ostrzega także przed silnym wiatrem. W województwie dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, karkonoskim, Jelenia Góra, jaworskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim będzie wiać z kierunków południowych z prędkością do 35 km/h i w porywach do 70 km/h w niedzielę oraz do 85 km/h w nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek.
Alarm będzie obowiązywał od godziny 9 w niedzielę do godz. 19 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com