Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Groźna pogoda w 13 województwach. IMGW znów ostrzega

Zima, śnieg, mróz, sople
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia meteorologiczne. Zagrożeniem będą mgły oraz silny mróz. Sprawdź, gdzie przygotować się na trudną aurę.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą pojawiły się w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: kartuskim, kościerskim, bytowskim, chojnickim, człuchowskim;
  • zachodniopomorskim, w powiatach: szczecineckim, drawskim, wałeckim, choszczeńskim, myśliborskim;
  • wielkopolskim, w powiecie złotowskim;
  • lubuskim;
  • dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, bolesławieckim, polkowickim, głogowskim, górowskim, wołowskim, lubińskim, legnickim, Legnica, złotoryjskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra;
  • śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
  • małopolskim, wszędzie prócz powiatów: olkuskiego, miechowskiego, tatrzańskiego;
  • świętokrzyskim, w powiatach: kazimierskim, buskim, staszowskim;
  • podkarpackim, w powiecie mieleckim.

Synoptycy IMGW prognozują tam gęste mgły, lokalnie marznące, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 18 w piątek do godz. 9 w sobotę.

Jak powstaje mgła
Jak powstaje mgła
Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Żółte alarmy przed silnym mrozem wydano w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim;
  • podlaskim, poza powiatami na krańcach zachodnich;
  • mazowieckim, w powiecie łosickim;
  • lubelskim, w powiatach wschodnich;
  • podkarpackim, w powiatach wschodnich.

Eksperci prognozują tam temperaturę minimalną w nocy od -18 do -15 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -10 do -7 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 do 15 kilometrów na godzinę.

Alarmy wejdą w życie o godzinie 18 w piątek i będą ważne do godz. 10 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW przed gęstą mgłą i silnym mrozem
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW przed gęstą mgłą i silnym mrozem

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
IMGWZimamgłaMróz
Czytaj także:
Powódź błyskawiczna w Australii
Ściana wody. Chłopiec czekał na pomoc na dachu
Świat
Rybak ponad 18 godzin płynął na drzwiach lodówki
Dryfował całą noc na drzwiach lodówki
Świat
Pyton
Myślała, że śpi na niej pies. Usłyszała męża: kochanie, nie ruszaj się
Świat
Niedźwiedź brunatny, sen zimowy, zima
"Wyglądają jak martwe, ale to wciąż precyzyjnie kontrolowany proces"
Ciekawostki
Śnieżyca sparaliżowała Toronto
Silne opady śniegu w rocznicę potężnej śnieżycy
Świat
Starcie mrozu i ciepła nad Polską
Syberyjski wyż zwycięży. Do kiedy potrwa tęgi mróz
Zimowa aura przyczyniła się do potężnego karambolu na autostradzie w stanie Nowy Jork
Atak zimy w stanie Nowy Jork. Potężny karambol na autostradzie
Świat
Mgła
Mglisty i mroźny poranek. IMGW ostrzega
Oblodzenie, lód, zima, mróz, zimno
Mroźny wschód, ciepły zachód. Pogoda na dziś
Komar
"Wyraźnie preferują krew ludzką". Dlaczego tak się dzieje?
Ciekawostki
Pekin, stolica Chin
Pekin bez smogu. Wysoką cenę płacą za to rolnicy
Smog
Mroźna noc
Zimna noc, możliwe marznące mgły
Kolejny dzień z mroźną nocą i słońcem za dnia
Weekend przyniesie sporą zmianę w pogodzie. Tak zaczną się ferie zimowe
Członkowie misji Crew 11 wrócili z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na Ziemię
Czy dowiemy się, co dolega choremu astronaucie?
Nauka
Zagraża nam przeraźliwe zimno
Strach patrzeć na mapy. Mróz jak w czasie największych zim w historii Europy
Arleta Unton-Pyziołek
Zniszczona promenada w Trzebieży
Promenada w Trzebieży zniszczona. Taras widokowy "złamany na pół"
Polska
W Białymstoku zima nigdzie się nie wybiera
Gołoledź zamknęła szkoły
Polska
Gorąco, upał
2025 rok na podium. To nie jest dobra wiadomość
Nauka
Załoga Crew 11 wylądowała na Ziemi
Kapsułę otoczyły delfiny. Dragon z chorym astronautą już na Ziemi
Świat
Uwaga na marznące opady
Tu wciąż pada marznący deszcz. IMGW przedłuża alarmy
"Mróz odżyje i to z większą siłą"
Nadchodzi silny mróz z Syberii. "Modele są zgodne"
Śnieg
Chmury spowiją niebo, miejscami poprószy śnieg
Smog, zimno, noc
Smog dusi. Sprawdź, jakim powietrzem oddychasz
Smog
Lód na aucie
Samochody oblane lodem, opóźnienia na kolei. Gołoledź w Polsce
Polska
Śnieżna noc, mgła
W nocy zachowajmy ostrożność, bo będzie ślisko
Marznące opady mogą powodować gołoledź
Alert RCB dla kolejnego województwa
Pogoda
Sopockie molo - zdj. poglądowe
Zamknięto mola w Sopocie i Gdańsku
Polska
shutterstock_2695876051
Wleje się arktyczne zimno. Ile stopni będzie
"Załoga 11" dotarła na ISS
"W warunkach kosmicznych mogą wystąpić najróżniejsze problemy"
Świat
Lód, oblodzenie, silny mróz, zamarzające, opady marznące
Opady powodujące gołoledź. Tak będą wędrować nad Polską
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom