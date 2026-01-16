Groźna pogoda w 13 województwach. IMGW znów ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alarmy przed gęstą mgłą pojawiły się w województwach:
- pomorskim, w powiatach: kartuskim, kościerskim, bytowskim, chojnickim, człuchowskim;
- zachodniopomorskim, w powiatach: szczecineckim, drawskim, wałeckim, choszczeńskim, myśliborskim;
- wielkopolskim, w powiecie złotowskim;
- lubuskim;
- dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, bolesławieckim, polkowickim, głogowskim, górowskim, wołowskim, lubińskim, legnickim, Legnica, złotoryjskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra;
- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
- małopolskim, wszędzie prócz powiatów: olkuskiego, miechowskiego, tatrzańskiego;
- świętokrzyskim, w powiatach: kazimierskim, buskim, staszowskim;
- podkarpackim, w powiecie mieleckim.
Synoptycy IMGW prognozują tam gęste mgły, lokalnie marznące, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 18 w piątek do godz. 9 w sobotę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz
Żółte alarmy przed silnym mrozem wydano w województwach:
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim;
- podlaskim, poza powiatami na krańcach zachodnich;
- mazowieckim, w powiecie łosickim;
- lubelskim, w powiatach wschodnich;
- podkarpackim, w powiatach wschodnich.
Eksperci prognozują tam temperaturę minimalną w nocy od -18 do -15 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -10 do -7 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 do 15 kilometrów na godzinę.
Alarmy wejdą w życie o godzinie 18 w piątek i będą ważne do godz. 10 w sobotę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: kp/dd
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock