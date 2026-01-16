Groźna pogoda w 13 województwach. IMGW znów ostrzega

Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą pojawiły się w województwach:

pomorskim , w powiatach: kartuskim, kościerskim, bytowskim, chojnickim, człuchowskim;

zachodniopomorskim , w powiatach: szczecineckim, drawskim, wałeckim, choszczeńskim, myśliborskim;

wielkopolskim , w powiecie złotowskim;

lubuskim ;

dolnośląskim , w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, bolesławieckim, polkowickim, głogowskim, górowskim, wołowskim, lubińskim, legnickim, Legnica, złotoryjskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra;

śląskim , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

małopolskim , wszędzie prócz powiatów: olkuskiego, miechowskiego, tatrzańskiego;

świętokrzyskim , w powiatach: kazimierskim, buskim, staszowskim;

podkarpackim, w powiecie mieleckim.

Synoptycy IMGW prognozują tam gęste mgły, lokalnie marznące, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 18 w piątek do godz. 9 w sobotę.

Jak powstaje mgła Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Żółte alarmy przed silnym mrozem wydano w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim;

podlaskim , poza powiatami na krańcach zachodnich;

mazowieckim , w powiecie łosickim;

lubelskim , w powiatach wschodnich;

podkarpackim, w powiatach wschodnich.

Eksperci prognozują tam temperaturę minimalną w nocy od -18 do -15 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -10 do -7 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 10 do 15 kilometrów na godzinę.

Alarmy wejdą w życie o godzinie 18 w piątek i będą ważne do godz. 10 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW przed gęstą mgłą i silnym mrozem

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.