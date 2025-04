Silny deszcz z burzami i przymrozki. Są nowe ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Spaść może od 35 do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie niewykluczone są opady gradu.

Ostrzeżenia w województwie dolnośląskim będą w mocy do godziny 10 w piątek. W pozostałych regionach alarmy będą ważne od godziny 11 do 23 w piątek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki

Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -3 st. C.