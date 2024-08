Silny deszcz, możliwe burze. Ostrzeżenia trzeciego stopnia w części kraju

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - silny deszcz z burzami

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu wyniesie od 80 do 90 litrów na metr kwadratowy, punktowo do 100 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę, możliwy jest grad.