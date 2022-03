Siarczysty mróz. Nadchodzące noce zapowiadają się lodowato

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w kolejnych dniach z północnego wschodu napływać będzie do nas chłodne powietrze oraz pojawią się liczne rozpogodzenia. To będzie sprzyjać mrozowi, miejscami siarczystemu, który będzie nam dokuczał w nocy oraz w godzinach porannych.

Mroźne noce

Noc z wtorku na środę upłynie jeszcze ze słabym mrozem, jedynie lokalnie na krańcach wschodnich umiarkowanym, bo wynoszącym do -6 stopni Celsjusza.

W nocy ze środy na czwartek będzie już chłodniej. Temperatura minimalna może spaść do -10 st. C, a na obszarach podgórskich i w górach do -15 stopni.