Pogoda. Gwałtowne wzrosty stanów wody po roztopach. Są alarmy

W Polsce nasiliły się roztopy, doprowadzając w wielu zlewniach do wzrostów stanów wody. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

W kilku zlewniach IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia, czyli przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych. Mowa tu przede wszystkim o południowej Polsce. W województwach dolnośląskim i opolskim pomarańczowe alarmy są ważne w zlewniach: Widawy, Kaczawy, Skory (górnej), Nysy Łużyckiej, Kwisy Górnej do Zbiornika Leśna, Bobru, Nysy Kłodzkiej, Klikawy, Orlicy oraz Odry od Chałupek do Koźla.

Ostrzeżenia drugiego stopnia są ważne także w wielu miejscach w województwach śląskim i małopolskim. Mowa o zlewniach: Brynicy, Przemszy, Olzy, Małej Wisły, Iłownicy, Białej, Brennicy, Soły, Koszarawy, Łękawki, Stryszawki, Skawicy, Skawy, Paleczki, Skawinki i Sękówki.

Pomarańczowe ostrzeżenia hydrologiczne zostały wydane także w woj. wielkopolskim, w zlewni Polskiego Rowu, w woj. mazowieckim, w zlewni Wkry do ujścia Łydyni, oraz w woj. warmińsko-mazurskim, w zlewni Weli.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia, czyli przed gwałtownym wzrostem stanów wody, obowiązują w większości Polski. Są ważne na całym terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego oraz w znacznej części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Żadnych ostrzeżeń hydrologicznych nie ma tylko w województwie lubuskim.

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.

Opracował Krzysztof Posytek