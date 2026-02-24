Logo TVN24
Prognoza

Roztopy i odwilż. Przekroczone stany alarmowe na rzekach. IMGW ostrzega

Alerty hydrologiczne
Prognoza pogody na wtorek
IMGW ostrzega przed wezbraniami rzek. Na kilku stacjach przekroczone są stany alarmowe. Hydrolodzy wydali alarmy nawet trzeciego, najwyższego stopnia.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Jak podaje IMGW, stan alarmowy w Polsce jest przekroczony na rzekach: Łużyca (stacja Kraszewice), Czarna Woda (stacja Rzeszotary), Mławka (stacja Szreńsk). Ponadto na 24 stacjach hydrologicznych jest przekroczony stan ostrzegawczy.

Niebezpieczna ślizgawica. Są kolejne ostrzeżenia
Niebezpieczna ślizgawica. Są kolejne ostrzeżenia

Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia

W związku z sytuacją hydrologiczną po przyjściu odwilży ostrzeżenia trzeciego stopnia - przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych - obowiązują w północnej części województwa mazowieckiego (dotyczy zlewni Wkry do ujścia Łydyni) i zachodniej części województwa dolnośląskiego (dotyczy zlewni rzeki Skora i Kaczawy od Dunina do ujścia).

W związku z dalszym trwającym spływem wód opadowo-roztopowych, w zlewni Wkry i Kaczawy przewidywane są dalsze wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, w Szreńsku na Mławce przy przekroczonym stanie alarmowym, w Trzcińcu na Wkrze z przekroczeniem stanu ostrzegawczego., w Rzeszotarach na Czarnej Wodzie powyżej stanu alarmowego. Niewykluczone jest przekroczenie stanu alarmowego w Bukownej na Czarnej Wodzie. W Zagrodnie na Skorej stan wody będzie opadał, początkowo powyżej stanu alarmowego, następnie ostrzegawczego - informuje IMGW.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia, czyli przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych. W województwach dolnośląskim pomarańczowe alarmy są ważne w zlewniach: Widawy, Nysy Kłodzkiej, Bobru, Kwisy.

Ostrzeżenia drugiego stopnia są ważne także w województwach śląskim i małopolskim. Mowa o zlewniach Brynicy, Pszczynki i Sękówki.

Pomarańczowe ostrzeżenia hydrologiczne zostały wydane także w woj. wielkopolskim, w zlewni Orli, Rgilewki Łużycy, w woj. mazowieckim, w zlewni Wkry do ujścia Łydyni, w woj. zachodniopomorskim w zlewni Gwda, woj. pomorskim w zlewni Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego w woj. warmińsko-mazurskim w zlewni Weli oraz w zlewni Bzura oraz Mroga w woj. łódzkim.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia, czyli przed gwałtownym wzrostem stanów wody, obowiązują w sporej części Polski. Są ważne na całym terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego oraz w znacznej części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego. Żółte alarmy obowiązują też w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW
Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW
Miejsca szczególnie narażone na powódź

Ze względu na wzrost poziomu wody w rzece Kumieli i szybki spływ wód z Wysoczyzny Elbląskiej wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Prowadzony jest stały monitoring rzeki i przepustów - poinformował we wtorek elbląski urząd miasta. Monitorowane są newralgiczne punkty infrastruktury hydrotechnicznej. Sytuacja jest na bieżąco analizowana. "W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz w celu umożliwienia sprawnej pracy służb w razie konieczności podjęcia działań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym apelujemy do mieszkańców o prewencyjne przeparkowanie samochodów z rejonu ulic Związku Jaszczurczego i Oboźnej w Elblągu" - zaapelowano w komunikacie, dodając, że o wszelkich istotnych zmianach sytuacji mieszkańcy będą informowani. Elbląg z uwagi na swoje położenie względem Wysoczyzny Elbląskiej narażony jest na powodzie w razie wystąpienia gwałtownych, obfitych deszczy albo roztopów. Wówczas wezbrane małe rzeki mają charakter rzek górskich.

Skutki roztopów. Nieprzejezdne drogi, prawie dwa tysiące interwencji strażaków
Skutki roztopów. Nieprzejezdne drogi, prawie dwa tysiące interwencji strażaków

Polska

Czym jest alarm hydrologiczny trzeciego stopnia

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych, z tendencją wzrostową stanu wody.

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.

IMGWrzekarzeki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom