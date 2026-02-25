Logo TVN24
Prognoza

Roztopy i odwilż. Ostrzeżenia hydrologiczne. "To zawsze musi być monitorowane"

Służby monitorują sytuację na rzekach
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński o sytuacji na rzekach w Polsce
Źródło: TVN24
IMGW ostrzega przed wezbraniami rzek. Są stacje hydrologiczne, na których przekroczone zostały stany alarmowe. Miejscami obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. Do sytuacji w Polsce po roztopach odniósł się też szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Roztopy w Polsce doprowadziły do podniesienia się poziomu rzek. Czy jest się czego obawiać? W programie "Rozmowa Piaseckiego" mówił o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco.

- Na razie mamy do czynienia z lokalnymi podtopieniami i nie wydaje się, że sytuacja będzie się jakoś dramatycznie zmieniać, ale to zawsze musi być monitorowane i robimy to na bieżąco - przekazał Kierwiński w TVN24 w środę rano.

Minister dodał też, że w poniedziałek i wtorek odbyły się spotkania z wojewodami, a według IMGW i Wód Polskich nie ma na razie zagrożenia powodziowego, a sytuacja ma się stabilizować.

Przekroczone stany alarmowe

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy hydrologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Jak podaje IMGW, stan alarmowy w Polsce został przekroczony na rzekach: Łużyca (stacja Kraszewice), Czarna Woda (stacja Rzeszotary), Mławka (stacja Szreńsk). Ponadto na 21 stacjach hydrologicznych jest przekroczony stan ostrzegawczy.

Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia

W związku z sytuacją hydrologiczną po przyjściu odwilży ostrzeżenia trzeciego stopnia - przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych - obowiązują w północnej części województwa mazowieckiego, w zlewniach Wkry do ujścia Łydyni) i zachodniej części województwa dolnośląskiego, w zlewniach Skory (górnej) i Kaczawy od Dunina do ujścia.

W związku z dalszym trwającym spływem wód opadowo-roztopowych, w zlewni Wkry i Kaczawy przewidywane są dalsze wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, w Szreńsku na Mławce przy przekroczonym stanie alarmowym, w Trzcińcu na Wkrze z przekroczeniem stanu ostrzegawczego, w Rzeszotarach na Czarnej Wodzie powyżej stanu alarmowego. Niewykluczone jest przekroczenie stanu alarmowego w Bukownej na Czarnej Wodzie. W Zagrodnie na Skorej stan wody będzie opadał, początkowo powyżej stanu alarmowego, następnie ostrzegawczego - informuje IMGW.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW
Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia, czyli przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych. W województwach dolnośląskim i opolskim pomarańczowe alarmy są ważne w zlewniach: Orli, Widawy, Nysy Łużyckiej do Zgorzelca, Kwisy Górnej do Zbiornika Leśna, Bobru do Zbiornika Pilchowice, Nysy Kłodzkiej ze Ścinawką, Czermnicy, Klikawy, Orlicy, Nysy Kłodzkiej do Zbiornika Nysa oraz Nysy Kłodzkiej od Zbiornika Kozielno do Zbiornika Nysa.

Ostrzeżenia drugiego stopnia są ważne także w województwach śląskim i małopolskim. Mowa o zlewniach Brynicy wraz ze Zbiornikiem Kozłowa Góra, Pszczynki od Zbiornika Łąka do ujścia, odcinka Soły od kaskady zbiorników do ujścia do Wisły oraz Sękówki.

Pomarańczowe ostrzeżenia hydrologiczne zostały wydane także w woj. wielkopolskim, w zlewniach Orli, Łużycy, Rgilewki i Gwdy, w woj. pomorskim w zlewni Wierzycy od Bożegopola Szlacheckiego do ujścia, w woj. warmińsko-mazurskim w zlewni Weli, w woj. lubelskim w zlewni Huczwy oraz w woj. łódzkim, w zlewniach Bzury, Mrogi i Grabi.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia, czyli przed gwałtownym wzrostem stanów wody, obowiązują w dużej części Polski. Są ważne na całym terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego oraz w znacznej części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Żółte alarmy obowiązują też w zlewniach w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego.

Skutki roztopów. Nieprzejezdne drogi, prawie dwa tysiące interwencji strażaków
Skutki roztopów. Nieprzejezdne drogi, prawie dwa tysiące interwencji strażaków

Polska

Czym jest alarm hydrologiczny trzeciego stopnia

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych, z tendencją wzrostową stanu wody.

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl

Źródło: IMGW, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KW PSP Poznań

