Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Jak podaje IMGW, stan alarmowy w Polsce jest przekroczony na rzekach: Łużyca (stacja Kraszewice), Czarna Woda (stacja Rzeszotary), Mławka (stacja Szreńsk) oraz Skora (stacja Zagrodno).

Ponadto na kilkunastu stacjach hydrologicznych przekroczony jest stan ostrzegawczy.

Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia

W związku z sytuacją hydrologiczną po przyjściu odwilży ostrzeżenia trzeciego stopnia - przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych - obowiązują w północnej części województwa mazowieckiego (dotyczy zlewni Wkry do ujścia Łydyni) i zachodniej części województwa dolnośląskiego (dotyczy zlewni rzeki Skora i Kaczawy od Dunina do ujścia).

W związku z dalszym trwającym spływem wód opadowo-roztopowych, w zlewni Wkry i Kaczawy przewidywane są dalsze wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, w Szreńsku na Mławce przy przekroczonym stanie alarmowym, w Trzcińcu na Wkrze z przekroczeniem stanu ostrzegawczego., w Rzeszotarach na Czarnej Wodzie powyżej stanu alarmowego. Niewykluczone jest przekroczenie stanu alarmowego w Bukownej na Czarnej Wodzie. W Zagrodnie na Skorej stan wody będzie opadał, początkowo powyżej stanu alarmowego, następnie ostrzegawczego - informuje IMGW.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

W kilku zlewniach IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia, czyli przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych. Mowa tu przede wszystkim o południowej Polsce. W województwach dolnośląskim i opolskim pomarańczowe alarmy są ważne w zlewniach: Widawy, Kaczawy, Skory (górnej), Nysy Łużyckiej, Kwisy Górnej do Zbiornika Leśna, Bobru, Nysy Kłodzkiej, Klikawy, Orlicy oraz Odry od Chałupek do Koźla.

Ostrzeżenia drugiego stopnia są ważne także w wielu miejscach w województwach śląskim i małopolskim. Mowa o zlewniach: Brynicy, Przemszy, Olzy, Małej Wisły, Iłownicy, Białej, Brennicy, Soły, Koszarawy, Łękawki, Stryszawki, Skawicy, Skawy, Paleczki, Skawinki i Sękówki.

Pomarańczowe ostrzeżenia hydrologiczne zostały wydane także w woj. wielkopolskim, w zlewni Polskiego Rowu, w woj. mazowieckim, w zlewni Wkry do ujścia Łydyni, w woj. zachodniopomorskim w zlewni Gwda, woj. pomorskim w zlewni Wierzyca od Bożegopola Szlacheckiego w woj. warmińsko-mazurskim w zlewni Weli oraz w zlewni Bzura oraz Mroga w woj. łódzkim.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia, czyli przed gwałtownym wzrostem stanów wody, obowiązują w sporej części Polski. Są ważne na całym terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego oraz w znacznej części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego. Żółte alarmy obowiązują też w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW Źródło: IMGW

Miejsca szczególnie narażone na powódź

Ze względu na wzrost poziomu wody w rzece Kumieli i szybki spływ wód z Wysoczyzny Elbląskiej wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Prowadzony jest stały monitoring rzeki i przepustów - poinformował we wtorek elbląski urząd miasta. Monitorowane są newralgiczne punkty infrastruktury hydrotechnicznej. Sytuacja jest na bieżąco analizowana. "W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz w celu umożliwienia sprawnej pracy służb w razie konieczności podjęcia działań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym apelujemy do mieszkańców o prewencyjne przeparkowanie samochodów z rejonu ulic Związku Jaszczurczego i Oboźnej w Elblągu" - zaapelowano w komunikacie, dodając, że o wszelkich istotnych zmianach sytuacji mieszkańcy będą informowani. Elbląg z uwagi na swoje położenie względem Wysoczyzny Elbląskiej narażony jest na powodzie w razie wystąpienia gwałtownych, obfitych deszczy albo roztopów. Wówczas wezbrane małe rzeki mają charakter rzek górskich.

Czym jest alarm hydrologiczny trzeciego stopnia

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych, z tendencją wzrostową stanu wody.

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.

