Opady marznące w Polsce. Tak wędrują nad krajem

Wędrówka opadów marznących nad Polską i opady w kolejnych dniach Źródło: ventusky.com

W poniedziałek nad Polską przechodzi strefa frontowa, przynosząca opady marznące. Na chodnikach może pojawić się warstwa lodu. W części kraju obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia IMGW, wydano także alert RCB.

Gołoledź. Opady marznące w Polsce

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, aktualnie opady marznące występują na obszarze na północ od umownej linii: Szczecin-Konin-Grójec-Włodawa. Przeważają opady marznące deszczu i mżawki, do jednego litra na metr kwadratowy na godzinę. Na Pomorzu, szczególnie Zachodnim i Środkowym, obserwowane są opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, również marznące, umiarkowane, do 2-4 l/mkw. na godzinę.

Synoptyk dodał, że strefa zagrożenia opadami marznącymi ma stopniowo się zmniejszać wraz z postępującym od południa ociepleniem. Jednocześnie podrzucanie chłodniejszego powietrza z tyłu niżu, który aktualnie jest w okolicach Zalewu Szczecińskiego powoduje, że strefa opadów na północy kraju będzie długotrwała, choć jej intensywność ma maleć.

Gołoledź w Polsce. Gdzie jest ślisko

W Szczecinie prognozowane są opady słabe, czasem umiarkowane, głównie marznącego deszczu, ale też okresowo mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem. Opady powinny występować do około godziny 13-14, a potem nastąpi przerwa z możliwym ograniczeniem widzialności po zaniku opadów. Wieczorem będzie słabiej padać, głównie w postaci mokrego śniegu.

Gdańsk znajduje się niemal w środku strefy frontowej, a słabe do umiarkowanych opady marznące mogą utrzymywać się do godz. 18-19. W Olsztynie słabe opady marznącego deszczu, okresami mżawki, mogą utrzymywać się do godz. 16-17.

W Warszawie słabe opady marznącej mżawki z deszczem możliwe będą do około godz. 12, a do ok. godz. 16 może wystąpić okresowy deszcz czy mżawka. Wieczorem ma przestać padać, ale wystąpi duże ryzyko mgły, po zachodzie słońca - marznącej.

Radar opadów marznących