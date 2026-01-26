Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Opady marznące w Polsce. Tak wędrują nad krajem

Opady marznące nad Polską
Wędrówka opadów marznących nad Polską i opady w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com
Gołoledź na polskich drogach. W poniedziałek nad krajem wędruje strefa opadów marznących, powodująca ślizgawicę. Gdzie aktualnie pada i jak mają przesuwać się opady nad Polską?

W poniedziałek nad Polską przechodzi strefa frontowa, przynosząca opady marznące. Na chodnikach może pojawić się warstwa lodu. W części kraju obowiązują pomarańczowe ostrzeżenia IMGW, wydano także alert RCB.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Alert RCB. "Jeśli możesz, zostań w domu".

Alert RCB. "Jeśli możesz, zostań w domu".

Lodowica. Ponad połowa Polski zagrożona

Lodowica. Ponad połowa Polski zagrożona

Gołoledź. Opady marznące w Polsce

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, aktualnie opady marznące występują na obszarze na północ od umownej linii: Szczecin-Konin-Grójec-Włodawa. Przeważają opady marznące deszczu i mżawki, do jednego litra na metr kwadratowy na godzinę. Na Pomorzu, szczególnie Zachodnim i Środkowym, obserwowane są opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, również marznące, umiarkowane, do 2-4 l/mkw. na godzinę.

Synoptyk dodał, że strefa zagrożenia opadami marznącymi ma stopniowo się zmniejszać wraz z postępującym od południa ociepleniem. Jednocześnie podrzucanie chłodniejszego powietrza z tyłu niżu, który aktualnie jest w okolicach Zalewu Szczecińskiego powoduje, że strefa opadów na północy kraju będzie długotrwała, choć jej intensywność ma maleć.

Klatka kluczowa-187098
Wędrówka opadów marznących nad Polską i opady w kolejnych dniach
Źródło: ventusky.com

Gołoledź w Polsce. Gdzie jest ślisko

W Szczecinie prognozowane są opady słabe, czasem umiarkowane, głównie marznącego deszczu, ale też okresowo mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem. Opady powinny występować do około godziny 13-14, a potem nastąpi przerwa z możliwym ograniczeniem widzialności po zaniku opadów. Wieczorem będzie słabiej padać, głównie w postaci mokrego śniegu.

Gdańsk znajduje się niemal w środku strefy frontowej, a słabe do umiarkowanych opady marznące mogą utrzymywać się do godz. 18-19. W Olsztynie słabe opady marznącego deszczu, okresami mżawki, mogą utrzymywać się do godz. 16-17.

W Warszawie słabe opady marznącej mżawki z deszczem możliwe będą do około godz. 12, a do ok. godz. 16 może wystąpić okresowy deszcz czy mżawka. Wieczorem ma przestać padać, ale wystąpi duże ryzyko mgły, po zachodzie słońca - marznącej.

Radar opadów marznących

Autorka/Autor: ast

Źródło: ventusky.com, tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: ventusky.com

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogodyZima
Czytaj także:
Utrudnienia w ruchu pociągów
Gołoledź w Polsce. Utrudnienia na kolei i lotnisku
Prognoza
Oblodzenie, ślisko, lód, szklanka, marznące opady
Lodowica. Ponad połowa Polski zagrożona
Prognoza
Zimowa burza w Nowym Jorku
Potężny atak zimy. Nie żyje kilkanaście osób
Świat
Szczecin pod lodem
Polska pokryta lodem na waszych zdjęciach
Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
Alert RCB. "Jeśli możesz, zostań w domu".
Prognoza
Opady marznące, śnieg z deszczem
W wielu miejscach przyda się parasol
Prognoza
Śnieg w Nowym Jorku
Białe drogi, pierwsze utrudnienia. Relacje z Nowego Jorku
Świat
Śnieżyce w stanie Maryland - trudne warunki na drogach
Pierwsze ofiary śmiertelne śnieżycy. 900 tysięcy domów bez prądu
Świat
Noc mgła Polska
W nocy będzie pochmurno i mgliście
Prognoza
Krynica-Zdrój
W Krynicy-Zdrój czeka uczta dla ciała i dla ducha
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz
Rzeki zamarzają od wschodu po zachód. Niektóre pierwszy raz od lat
Gołoledź, opady marznące, noc
Uwaga! Czeka nas pogoda dynamiczna i potencjalnie bardzo niebezpieczna
Prognoza
Ameba Naegleria fowleri
Wolno żyjące ameby stanowią coraz większe zagrożenie
Nauka
Gołoledź, zima
Gołoledź. Alert RCB w prawie połowie Polski
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Jakie będą losy mroźnego wyżu
Prognoza
Osuwisko
Szukają zaginionych pod masą błota. Wznowiono działania
Świat
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Deszcz ze śniegiem
W niedzielę popada. Gdzie opady będą większe niż symboliczne
Prognoza
Przez burzę śnieżną na drogach w Oklahomie zapanowały ekstremalne warunki
Burza śnieżna na 2000 kilometrów. A będzie jeszcze większa
Świat
Śnieg, zima, noc
Nocą w części kraju rozwiną się mgły
Prognoza
Burza Ingrid doprowadziła do powodzi w miejscowości Quimperle w Bretanii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Ma dalej padać
Świat
Na torosach na plaży w Mikoszewie poślizgnął się 17-latek
17-latek poślizgnął się na torosach w Mikoszewie
Krynica-Zdrój
Krynica-Zdrój to idealne miejsce na ferie zimowe
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Będzie padać śnieg lub deszcz ze śniegiem
Mróz odpuści, ale nie na długo
Prognoza
wosp
Najnowsza pogoda na finał WOŚP
Prognoza
Oblodzenia, opady marznące
Alert RCB. "Ogranicz podróże"
Służby dowożą zapasy ludziom uwięzionym na przełęczy Shibar w Afganistanie
Dziesiątki ofiar śmiertelnych, setki uszkodzonych domów
Świat
Śnieżyce w Kastylii i Leon
Prawie 150 dróg zasypanych. Przed służbami "intensywne dni"
Świat
Żarłacz tępogłowy
Prawie tydzień walczył o życie. Zmarł 12-latek zaatakowany przez rekina
Świat
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
Smog
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom