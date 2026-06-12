Prognoza Jeden front już jest, drugi dopiero idzie. Radar opadów Oprac. Krzysztof Posytek |

Wędrówka opadów w piątek i w nocy Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Jak opisuje nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, Polska znalazła się na chwilę w obszarze podwyższonego ciśnienia, w strefie oddziaływania słabego klina wyżu znad Europy Zachodniej, między niżami znad Finlandii i Rumunii oraz Morza Norweskiego i Północnego. Na wschód od nas zalega front chłodny, za którym wlało się wilgotne powietrze polarne znad Północnego Atlantyku. Na zachód rozciąga się natomiast kolejny układ frontów, które już zmierzają w naszym kierunku.

Strefa opadów na wschodzie

Jak informuje nasza synoptyk, w piątkowy poranek nad południowo-wschodnią i wschodnią Polską zaznacza się jeszcze wpływ frontu i niżu znad Karpat, które będą wędrować na północ, w stronę Białorusi. Z tego względu rano na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie rozciąga się strefa ciągłych opadów deszczu. W ciągu dnia front i niż będą sprzyjać silniejszemu kłębieniu się chmur na wschodzie. Od około południa w pasie od Karpat po Podlasie i Mazury rozwiną się burze, które zanikną wieczorem. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Od zachodu wkroczy front

W tym samym czasie od zachodu do Polski będzie podchodzić front ciepły związany z niżem znad Atlantyku, przynosząc więcej chmur i opady w rejonie zachodniej i południowo-zachodniej granicy. Nie będą one jednak ciągłe jak na południowym wschodzie i wschodzie, ale słabe i przelotne. Front ten wkroczy do naszego kraju w nocy z piątku na sobotę. W pierwszy dzień weekendu przewędruje nad Polską, niosąc okresowy deszcz i lokalne burze w umiarkowanie chłodnej masie powietrza polarnego.

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Wędrówka opadów w piątek i w nocy Źródło: Ventusky.com

Mapa i radar opadów