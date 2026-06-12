Dostawa deszczu w drodze do Polski. Radar opadów

Radar opadów. Prognozowany deszcz w nocy i w sobotę Źródło wideo: Ventusky.com/GFS Źródło zdj. gł.: Ventusky.com

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Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska dostaje się pod wpływ wiru niżowego Sabina znad południowej Skandynawii. Od zachodu wkracza związany z nim front o charakterze chłodnym. Jest on pchany w głąb Polski przez atlantyckie masy powietrza polarnego.

W ciągu nocy z piątku na sobotę front obejmie chmurami i deszczem zachodnią połowę Polski. Zachmurzenie w całym kraju będzie umiarkowane i duże. Na wschodzie kraju możliwe są przelotne opady deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy, podczas gdy zachodnią połowę kraju obejmą opady rzędu 10 l/mkw.

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Sobota przyniesie kolejną porcję opadów

To jednak nie koniec opadów.

- W sobotę front wędrować ma dalej w głąb kraju, by po południu znaleźć się nad wschodnimi regionami i dalej odchodzić poza granice kraju. Rozwijający się za nim wtórny front chłodny przyniesie sporo chmur kłębiastych i kolejne opady o charakterze przelotnym. Możliwe są też burze - mówiła synoptyk.

Dzień przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami wystąpią opady deszczu rzędu 5-15 l/mkw., a miejscami pojawią się burze z opadami do 20 l/mkw., szczególnie po południu na wschodzie oraz zachodzie kraju. Podczas wyładowań wiatr będzie silny.

Mapa i radar opadów

Redagowała ast