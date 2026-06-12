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Prognoza

Dostawa deszczu w drodze do Polski. Radar opadów

Damian Dziugieł
Krzysztof Posytek
Zespół autorów
Oprac. Damian DziugiełOprac. Krzysztof Posytek
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Opady
Radar opadów. Prognozowany deszcz w nocy i w sobotę
Źródło wideo: Ventusky.com/GFS
Źródło zdj. gł.: Ventusky.com
Nocą przez część Polski przejdzie kolejna strefa opadów. Deszcz będzie kontynuował swoją wędrówkę także w sobotę, pojawi się też ryzyko burz. To, gdzie spodziewać się opadów, można zobaczyć na radarze.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska dostaje się pod wpływ wiru niżowego Sabina znad południowej Skandynawii. Od zachodu wkracza związany z nim front o charakterze chłodnym. Jest on pchany w głąb Polski przez atlantyckie masy powietrza polarnego.

W ciągu nocy z piątku na sobotę front obejmie chmurami i deszczem zachodnią połowę Polski. Zachmurzenie w całym kraju będzie umiarkowane i duże. Na wschodzie kraju możliwe są przelotne opady deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy, podczas gdy zachodnią połowę kraju obejmą opady rzędu 10 l/mkw.

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Sobota przyniesie kolejną porcję opadów

To jednak nie koniec opadów.

- W sobotę front wędrować ma dalej w głąb kraju, by po południu znaleźć się nad wschodnimi regionami i dalej odchodzić poza granice kraju. Rozwijający się za nim wtórny front chłodny przyniesie sporo chmur kłębiastych i kolejne opady o charakterze przelotnym. Możliwe są też burze - mówiła synoptyk.

Dzień przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami wystąpią opady deszczu rzędu 5-15 l/mkw., a miejscami pojawią się burze z opadami do 20 l/mkw., szczególnie po południu na wschodzie oraz zachodzie kraju. Podczas wyładowań wiatr będzie silny.

Mapa i radar opadów

Redagowała ast

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
deszczpogodaprognoza pogody
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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