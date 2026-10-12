Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Radar i mapa opadów. Tutaj może mocniej padać, niewykluczone są burze

|
Tutaj prognozowane są opady
Prognozowane opady w poniedziałek
Źródło wideo: Ventusky.com/GFS
Źródło zdj. gł.: Ventusky.com
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Przez Polskę w poniedziałek przemieści się front z deszczem. Miejscami opady mają być dość obfite, może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie niewykluczone są krótkotrwałe burze. To, jak będzie przemieszczać się strefa opadów, widać na mapach.

>>> CZYTAJ TEŻ: Pogoda na 16 dni: lepiej pogodzić się z końcem ciepła

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad Polską przemieszcza się płytka zatoka niżowa, związana z układem niskiego ciśnienia Gabriela, którego centrum wędruje nad Bałtykiem w kierunku Estonii. W obrębie tej zatoki przesuwa się front chłodny, poprzedzający napływ wilgotnego powietrza pochodzenia arktycznego. Masa ta, sunąca znad Oceanu Arktycznego i ulegająca po drodze częściowej transformacji, wdziera się nad Europę Środkową w postaci wąskiego języka chłodu.

- O poranku strefa frontowa obejmuje Pomorze oraz zachodnie regiony kraju i powoli wkracza do centrum. Przynosi wypiętrzone chmury kłębiaste, co jest szczególnie widoczne w pasie Wybrzeża. Na ogół front niesie słabe, przelotne opady deszczu, jednak nad morzem przybierają one na sile - dodała. Jak uzupełniła synoptyk, wynika to z napływu zimnej masy powietrza nad ciepłe wody parującego Bałtyku.

Możliwe są ulewy, lokalnie może zagrzmieć

Synoptyk zwróciła uwagę na to, że atmosfera wkroczyła w stan chwiejnej równowagi termodynamicznej. To stwarza doskonałe warunki do silnego rozwoju chmur kłębiastych, niosących lokalnie na Wybrzeżu obfitsze ulewy, a nawet krótkotrwałe, jesienne burze. Wiatr zmienia kierunek na północno-zachodni i przybiera na sile, szczególnie w strefie brzegowej oraz podczas ewentualnych burz.

>>> CZYTAJ TEŻ: Zorza polarna w Polsce. Zobacz zdjęcia

Minionej nocy najwięcej deszczu (15 l/mkw. spadło) w Darłowie (woj. zachodniopomorskie). Podobne opady w tym rejonie kraju spodziewane są w poniedziałek.

- W ciągu dnia suma opadów na Wybrzeżu może ponownie sięgnąć około 15 litrów wody na metr kwadratowy. W drugiej części dnia front przemieści się na wschód kraju, choć nie obejmie jeszcze Podkarpacia - dodała Unton-Pyziołek. Przyznała też, że z uwagi na dynamiczną aurę warunki biometeorologiczne w całej Polsce będą dziś na ogół niekorzystne.

Klatka kluczowa-765429
Prognozowane opady w poniedziałek
Źródło: Ventusky.com/GFS

Radar i mapa opadów w Polsce

Źródło: tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
deszczprognozaprognoza pogodypogodaburze
Czytaj także:
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi na Panamie
Ponad 200 wstrząsów wtórnych i stan wyjątkowy w całym kraju
Świat
Noc deszcz
IMGW ostrzega. Tu nocą może być niebezpiecznie
Prognoza
Zalane ulice w meksykańskim Manzanillo
Huragan sunie wzdłuż wybrzeża. Ulice i domy pod wodą
Świat
Wulkan Erebus i jego cień
Leży wśród lodu, ale ma ognisty temperament. Tak wygląda z kosmosu
Ciekawostki
Orangutan uratowany przed pożarem, Borneo
Uratowali osiem orangutanów. "Szansa na powrót do życia na wolności"
Świat
Drzewo obalone na sypialnię, Alabama
"Udało mi się wyczołgać. Moja żona nie dała rady"
Świat
Pogoda na 16 dni: lepiej pogodzić się z końcem ciepła
Wtargnie arktyczne powietrze z północy. Ile stopni będzie
Prognoza
Mimo jesieni niektórzy nadal kąpią się w Bałtyku
"Każdy korzysta z uroków jesieni na swój własny sposób"
Polska
Powódź na rzece Budhi Gandaki w Nepalu
Nepal znów mierzy się z powodzią. Zniszczone mosty i zaginieni
Świat
Huragan Isaias przeszedł przez Stany Zjednoczone
Zabijał i powodował tornada. "Nie mamy prądu, nie mamy internetu"
Świat
Zorza nad Dębkami (Pomorskie)
Zorza polarna w Polsce. Zobacz zdjęcia
Polska
Atak w zoo
Wszedł na teren wybiegu dla tygrysów, nie żyje
Świat
Szop w kościele
Takiego wiernego się nie spodziewali. Nagranie z kościoła
Ciekawostki
Spanie z psem
Czy spanie z psem pogarsza jakość snu?
Ciekawostki
Bolid nad Ukrainą
Bolid nad Ukrainą. Na Ziemię mogły spaść meteoryty
Świat
Jesień, liście, deszcz
Jest szansa na to, że będzie cieplej. Co widać w prognozie
Prognoza
Astronautka Sophie Adenot wróciła na Ziemię po ośmiu miesiącach
"To trochę dziwne być teraz na Ziemi". Wielkie wzruszenie kosmicznej rekordzistki
Świat
Huragan Isaias zerwał dach stacji benzynowej na Florydzie
W jednym z hoteli "wszystko się rozpadło". Isaias wędruje przez USA
Świat
Zniszczenia po przejściu trąb powietrznych na Sycylii
Trąby powietrzne na Sycylii ciskały samochodami
Świat
Mężczyzna w Santiago w Chile próbuje uciec przed powodzią błotną
Ulicami stolicy sunęły masy błota. Nagranie
Świat
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Zniszczenia na zdjęciach
Świat
Huragan Isaias przed uderzeniem w ląd
Ostatnie godziny na przygotowanie. "Spadajcie stamtąd"
Świat
Grad sparaliżował stolicę Ekwadoru
Grad zasypał ulice. Lód wywożono ciężarówkami
Świat
Zorza polarna - zdjęcie poglądowe
Zorza polarna nad Polską. Kiedy warto na nią zapolować
Polska
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Niebezpieczne podmuchy. Tutaj wciąż ostrzega IMGW
Prognoza
Deszcz, parasol, jesień, chłód
Weekend będzie typowo jesienny. Co czeka nas później?
Prognoza
Huragan Simon widziany z satelity
Do Meksyku zbliża się kolejny huragan
Świat
Śnieżyca w Szwecji
Sypnęło śniegiem. W rowie leżały przewrócone ciężarówki
Świat
29 min
pc
Skąd wzięła się "kosmiczna kaczka"?
TVN24
Pracownicy usuwają brzozę rosnącą na szczycie wieży ciśnień
Brzoza rosła na wieży ciśnień przez 20 lat. Wiadomo, co się z nią stanie
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom