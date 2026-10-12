Prognoza Radar i mapa opadów. Tutaj może mocniej padać, niewykluczone są burze Damian Dziugieł |

Prognozowane opady w poniedziałek Źródło wideo: Ventusky.com/GFS Źródło zdj. gł.: Ventusky.com

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Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, nad Polską przemieszcza się płytka zatoka niżowa, związana z układem niskiego ciśnienia Gabriela, którego centrum wędruje nad Bałtykiem w kierunku Estonii. W obrębie tej zatoki przesuwa się front chłodny, poprzedzający napływ wilgotnego powietrza pochodzenia arktycznego. Masa ta, sunąca znad Oceanu Arktycznego i ulegająca po drodze częściowej transformacji, wdziera się nad Europę Środkową w postaci wąskiego języka chłodu.

- O poranku strefa frontowa obejmuje Pomorze oraz zachodnie regiony kraju i powoli wkracza do centrum. Przynosi wypiętrzone chmury kłębiaste, co jest szczególnie widoczne w pasie Wybrzeża. Na ogół front niesie słabe, przelotne opady deszczu, jednak nad morzem przybierają one na sile - dodała. Jak uzupełniła synoptyk, wynika to z napływu zimnej masy powietrza nad ciepłe wody parującego Bałtyku.

Możliwe są ulewy, lokalnie może zagrzmieć

Synoptyk zwróciła uwagę na to, że atmosfera wkroczyła w stan chwiejnej równowagi termodynamicznej. To stwarza doskonałe warunki do silnego rozwoju chmur kłębiastych, niosących lokalnie na Wybrzeżu obfitsze ulewy, a nawet krótkotrwałe, jesienne burze. Wiatr zmienia kierunek na północno-zachodni i przybiera na sile, szczególnie w strefie brzegowej oraz podczas ewentualnych burz.

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Minionej nocy najwięcej deszczu (15 l/mkw. spadło) w Darłowie (woj. zachodniopomorskie). Podobne opady w tym rejonie kraju spodziewane są w poniedziałek.

- W ciągu dnia suma opadów na Wybrzeżu może ponownie sięgnąć około 15 litrów wody na metr kwadratowy. W drugiej części dnia front przemieści się na wschód kraju, choć nie obejmie jeszcze Podkarpacia - dodała Unton-Pyziołek. Przyznała też, że z uwagi na dynamiczną aurę warunki biometeorologiczne w całej Polsce będą dziś na ogół niekorzystne.

Prognozowane opady w poniedziałek Źródło: Ventusky.com/GFS

Radar i mapa opadów w Polsce