Prognoza Radar i mapa opadów w Polsce. Nadchodzi ulewny deszcz. Tu spadnie go najwięcej Oprac. Damian Dziugieł |

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Ventusky.com

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Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, pogoda w kraju kształtowana będzie przez zatokę niżu Raphaela znad Morza Północnego ze strefą pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego.

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Tu nocą spadnie dużo deszczu

- W piątek wieczorem strefa frontowa z opadami deszczu i słabymi burzami dotrze do Polski od południowego zachodu. W ciągu nocy wędrować będzie w głąb kraju - poinformował. Jak dodał, nad ranem zachmurzenie związane z frontem oraz opady deszczu rozciągać się będą od Śląska po Pomorze.

Z wyliczeń naszego synoptyka wynika, że nocą spaść może do 15-25 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie do 30 l/mkw. Przed tym, co czeka nas nocą w pogodzie, ostrzega też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo do odbiorców sieci komórkowych w trzech województwach wysłany został alert RCB.

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Duże opady w sobotę, możliwe burze

W sobotę w ciągu dnia front będzie dalej przemieszczał się na wschód, przy czym większe sumy opadów - rzędu 10 l/mkw. - prognozowane są jedynie na północnym wschodzie kraju. W pozostałych regionach będą to już przeważnie opady słabe o charakterze przelotnym.

Zarówno na froncie, jak i za strefą frontową w chłodnej i wilgotnej, chwiejnej masie powietrza polarnego budować się będą chmury cumulonimbus z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Te prognozowane są głównie na północy oraz w Polsce centralnej. Zjawiskom mogą towarzyszyć opady rzędu 10-20 l/mkw.

Radar i mapa opadów w Polsce