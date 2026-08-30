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Prognoza

Radar i mapa opadów. Polska pod wpływem dwóch niżów. Tutaj możliwe są burze z ulewami

Damian Dziugieł
Zespół autorów
Damian ZdonekOprac. Damian Dziugieł
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Opady wg modelu GFS
Prognozowane opady w niedzielę i poniedziałek
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Venusky.com
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W poniedziałek Polska znajdzie się pod wpływem dwóch niżów, które mocno pogorszą pogodę. W części kraju prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr oraz opady gradu.

Polska w dalszym ciągu pozostanie w zasięgu rozległego pola obniżonego ciśnienia, obejmującego swoim zasięgiem całą Europę północną. Znad Atlantyku na wschód wędrują kolejne wtórne ośrodki obniżonego ciśnienia i związane z nimi strefy frontów atmosferycznych.

W poniedziałek znajdziemy się w zasięgu oddziaływania niżów - Raphaela i Tessa. Te lokalnie przyniosą słabe opady przelotne deszczu, a na Pomorzu Zachodnim oraz na południu, w centrum i na wschodzie - burze. Zjawiskom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz opady gradu.

Noc jeszcze spokojna

Nocą będzie jeszcze na ogół pogodnie. Jedynie początkowo na północnym wschodzie wystąpi duże zachmurzenie z zanikającymi, słabymi, opadami przelotnego deszczu do 1-2 l/mkw. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Burze w poniedziałek. Możliwe ulewy i porywisty wiatr

Poniedziałek przyniesie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże i całkowite, ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu do 1-5 l/mkw., przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju. Na Pomorzu, południu, w centrum i zachodzie spodziewane są lokalnie burze, miejscami dość silne z intensywnymi opadami deszczu (20-30 l/mkw.) oraz ryzykiem opadów gradu. Podczas burzy wiatr może rozpędzać się nawet do 70-90 kilometrów na godzinę.

Radar i mapa opadów w Polsce

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
prognozapogoda
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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