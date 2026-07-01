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Prognoza

Radar opadów. Frontowa fala nad Polską. Tak będą sunąć burze z ulewami

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Opady
Prognozowane opady w środę
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Ventusky.com
Miniona noc przyniosła burze i obfite opady deszczu, a w prognozach widać kolejne. Środa także zapowiada się burzowo z ulewami oraz silnymi porywami wiatru. Możliwe jest utworzenie się superkomórek burzowych.

Jak przekazał w środę rano synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, przez Polskę przebiega strefa pofalowanego frontu chłodnego. Rozciąga się od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska, przez Kujawy, po Warmię i Mazury, po Suwalszczyznę. Na froncie występuje duże zachmurzenie z opadami deszczu, na ogół słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi. Lokalnie w strefie frontowej mogą pojawiać się pojedyncze burze.

ŚLEDŹ GDZIE JEST BURZA NA TVNMETEO.PL

Spadło dużo deszczu. Będzie go jeszcze więcej

Na wschodzie kraju znajduje się rozległy, rozpadający się wielokomórkowy układ konwekcyjny. Ubiegłej nocy uformował się on nad południowo-zachodnią Polską i przemieszczał się przez Wielkopolskę i Kujawy, w kierunku Warmii i Mazur.

- Strefa ta przyniosła ulewne opady deszczu do 20-40 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin, a lokalnie nawet do 60-80 litrów wody na metr kwadratowy - poinformował synoptyk.

Przed burzami ostrzega IMGW. Do odbiorców telefonów komórkowych na terenie 11 województw został wysłany alert RCB.

Burze i ulewy w Polsce. Tak będą wędrować opady

Co czeka nas później? W kolejnych godzinach strefa opadów znad północno-wschodniej Polski straci na aktywności, a budujące się na froncie komórki burzowe będą miały charakter izolowany. To jednak nie oznacza końca gwałtownej pogody.

- Aktywność burzowa zdecydowanie wzrośnie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Burze budować się będą na fali frontowej w rejonie Śląska i Małopolski i przemieszczać w kierunku północno-wschodnim. Jednocześnie kolejna strefa burz prognozowana jest na wschodzie, gdzie zlokalizowana jest przyziemna strefa zbieżności wiatru - tłumaczył Zdonek.

Szczyt aktywności burzowej według naszego synoptyka przypadnie na godziny wieczorne, a burze będą silne i gwałtowne. Towarzyszyć im będą opady gradu i ulewne opady deszczu do 30-40 l/mkw. (lokalnie 40-60 l/mkw.) oraz porywy wiatru do 70-90 kilometrów na godzinę. W przypadku superkomórek burzowych wiatr będzie jeszcze silniejszy, może przekraczać 100 km/h.

Radar i mapa opadów na żywo

Redagowała ast

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Źródło: tvnmeteo.pl
Tagi:
burze
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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