Prognoza Radar opadów. Frontowa fala nad Polską. Tak będą sunąć burze z ulewami Damian Dziugieł |

Prognozowane opady w środę Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Ventusky.com

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Jak przekazał w środę rano synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, przez Polskę przebiega strefa pofalowanego frontu chłodnego. Rozciąga się od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska, przez Kujawy, po Warmię i Mazury, po Suwalszczyznę. Na froncie występuje duże zachmurzenie z opadami deszczu, na ogół słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi. Lokalnie w strefie frontowej mogą pojawiać się pojedyncze burze.

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Spadło dużo deszczu. Będzie go jeszcze więcej

Na wschodzie kraju znajduje się rozległy, rozpadający się wielokomórkowy układ konwekcyjny. Ubiegłej nocy uformował się on nad południowo-zachodnią Polską i przemieszczał się przez Wielkopolskę i Kujawy, w kierunku Warmii i Mazur.

- Strefa ta przyniosła ulewne opady deszczu do 20-40 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu 12 godzin, a lokalnie nawet do 60-80 litrów wody na metr kwadratowy - poinformował synoptyk.

Przed burzami ostrzega IMGW. Do odbiorców telefonów komórkowych na terenie 11 województw został wysłany alert RCB.

Burze i ulewy w Polsce. Tak będą wędrować opady

Co czeka nas później? W kolejnych godzinach strefa opadów znad północno-wschodniej Polski straci na aktywności, a budujące się na froncie komórki burzowe będą miały charakter izolowany. To jednak nie oznacza końca gwałtownej pogody.

- Aktywność burzowa zdecydowanie wzrośnie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Burze budować się będą na fali frontowej w rejonie Śląska i Małopolski i przemieszczać w kierunku północno-wschodnim. Jednocześnie kolejna strefa burz prognozowana jest na wschodzie, gdzie zlokalizowana jest przyziemna strefa zbieżności wiatru - tłumaczył Zdonek.

Szczyt aktywności burzowej według naszego synoptyka przypadnie na godziny wieczorne, a burze będą silne i gwałtowne. Towarzyszyć im będą opady gradu i ulewne opady deszczu do 30-40 l/mkw. (lokalnie 40-60 l/mkw.) oraz porywy wiatru do 70-90 kilometrów na godzinę. W przypadku superkomórek burzowych wiatr będzie jeszcze silniejszy, może przekraczać 100 km/h.

Radar i mapa opadów na żywo

Redagowała ast